Vodička nevinne pribrzdila na moste: Hrozivé následky nehody, FOTO auto na dve polovice

PROSTĚJOV - V stredu sa v susednej Českej republike odohrala skutočne kuriózna nehoda. Dokazuje, že vozovka vie byť v zimných mesiacoch skutočne zradná. Vodička (75) Škody Felicie totiž len krátko pribrzdila v čase, keď prechádzala cez most. A nešťastie bolo okamžite na svete. Po kolízii s protiidúcim autom však mala jazda seniorky ešte dramatickejší priebeh.

Pri seniorke však stáli všetci svätí. Napriek hrozivo vyzerajúcim snímkam vyviazla živá. Ako informovala česká polícia na svojej webstránke, žena smerovala od Prostějova k obci Smržnice. Keďže oproti išlo auto, rozhodla sa pribrzdiť.

Zdroj: Policie ČR

"V tom okamihu práve prechádzala cez most a automobil sa dostal do šmyku. Neovládateľný stroj prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s protiidúcim vozidlom," objasnil policajný hovorca František Kořínek.

Ako ďalej dodal, vplyvom zotrvačnosti vozidlo so šoférkou pokračovalo ďalej v jazde, avšak mimo komunikácie. Zadnou časťou narazilo do stromu. "Nárazom došlo k oddeleniu zadnej časti automobilu aj so zadnou nápravou," objasnil Kořínek.

Zadná časť auta však vplyvom nárazu pokračovala ešte ďalej. Skončila až na priľahlom pozemku a poškodila jeho oplotenie. Druhá Škoda Felicia po kolízii zostala na ceste.

Obaja vodiči skončili po dopravnej nehode v nemocnici. Našťastie však vyviazli živí. Škody predbežne vyčíslili na 50-tisíc korún českých.

"Alkohol u oboch vodičov policajti vylúčili dychovou skúškou. Presné príčiny, okolnosti aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," uzavrel policajný hovorca.