Čech nedal dole námrazu z čelného skla: Pri šialenom jazdení spôsobil nehodu a... perla na koniec

ZNOJMO - Značne neobvyklý spôsob riadenia vozidla v českom Znojemsku si vybral 62-ročný muž. Ráno neoškriabal námrazu z auta, miesto toho stiahol bočné okienko a hlavu vyklonil von. Pri jazde do práce narazil do auta v protismere. Na policajnom webe to dnes uviedla hovorkyňa Lenka Drahokoupilová.

Muž mal podľa polície takto na začiatku týždňa namierené do zamestnania vzdialeného päť kilometrov. "Po prejdení približne polovice trasy oproti nemu išlo iné auto, takže hlavu schoval dovnútra. Vzhľadom na to, že cez namrznuté čelné sklo vôbec nevidel von, prešiel do protismeru a tým došlo k bočnému stretu oboch osobných vozidiel," uviedla Drahokoupilová.

Muž ale bez zastavenia pokračoval v jazde, dopravnú nehodu polícii oznámila protiidúca vodička. Polícia muža vypátrala za dve hodiny. Ani jeden z účastníkov neutrpel zranenia a dychové skúšky boli negatívne.

"Vyšli však najavo iné závažné skutočnosti. Autu, ktoré riadil muž, skončila platnosť technickej kontroly v máji roku 2017 a navyše je evidované na osobu, ktorá pred dva a pol rokom zomrela. Podobne to však je aj s vozidlom vodičky. Majiteľ tohto vozidla takmer štyri mesiace nežije," uviedla hovorkyňa.

Vyšetrovaním nehody, ktorá sa stala na neveľmi frekventovanej ceste medzi menšími obcami na Znojemsku, sa polícia ďalej zaoberá.

Policajti vodičom odporúčajú, aby si pred jazdou odstránili snehovú vrstvu či námrazu z celého povrchu vozidla, a to vrátane všetkých okien tak, aby bol zaistený riadny výhľad z vozidla. Pozornosť by mali vodiči tiež venovať spätným zrkadlám, svetlometom a očisteniu registračnej značky. Vodič zo zákona nesmie riadiť vozidlo, na ktorom sú nečistoty, námraza alebo sneh, ktoré zabraňujú výhľadu z miesta vodiča vpred, vzad a do strán.