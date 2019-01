Ďalšie podvody na dôchodcoch: Žene ostali len oči pre plač, okradli ju o strašnú sumu

Ako informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, v dvoch prípadoch išlo o pokusy zo strany podvodníkov, pri ktorých si seniori informácie najskôr overili u svojich príbuzných a tak zistili, že ide o pokus získať od nich peniaze podvodným spôsobom.

"Podvodníci však môžu používať rôzne finty. Napríklad v stredu 2. januára zatelefonoval na pevnú linku 79-ročnej dôchodkyne muž, ktorý sa vydával za jej synovca a oznámil jej, že je práve v banke a potrebuje požičať nejaké peniaze, ktoré jej vráti, len čo si ich vyberie. Žena, nakoľko ho považovala za svojho príbuzného, povedala, že mu môže poskytnúť 8000 eur, ktoré má doma. Krátko na to aj vyšla pred bytovku, kde však neprišiel synovec, ale neznámy muž. Dôverčivej žene oznámil, že synovec prísť nemôže, že sedí u riaditeľa v banke, a že on mu peniaze odovzdá. Žene dal aj telefón, kde jej toto muž potvrdil, po čom mu odovzdala v obálke sľúbené peniaze. Vzápätí však osobne zašla do pobočky banky, kde zistila, že sa stala obeťou podvodníkov," priblížila prípad Kováčiková.