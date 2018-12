Dôchodkyni ostali oči pre plač: Podvodník od nej vylákal neuveriteľnú sumu na stavbu ropného vrtu

Hovorkyňa moravskosliezskej polície Gabriela Pokorná objasnila, že dosiaľ neznámy páchateľ mal od 67-ročnej ženy vylákať až 330-tisíc českých korún, čo je cca 12,7-tisíca eur, pod zámienkou spoločného života. So seniorkou sa zoznámil cez sociálnu sieť, pričom spolu komunikovali prostredníctvom aplikácie. „Žene neznámy vyznal osobné sympatie, lásku a pod rôznymi zámienkami pôžičiek, určených k financovaniu projektu, k úhrade colných poplatkov či financovania povolenia k pobytu v zahraničí, potom zrejme vylákal peniaze od obete,“ uviedla policajná hovorkyňa s tým, že financie podvodníkovi zasielala postupne, a to od septembra do decembra 2018. Robila tak prostredníctvom spoločnosti, zaisťujúcej transport peňazí v rôznych krajinách. „Neznámy oznamoval, že býva v USA, bude realizovať projekt ropného vrtu a zasielané peniaze prevzal v Senegale (krajina v časti Západnej Afriky, pozn. red.),“ pokračuje Pokorná.

Zdroj: Getty Images

O prípade sa dozvedela polícia potom, čo poškodená odmietla podvodníkovi poslať ďalšie sumy a na jej požiadavky, aby jej vrátil peniaze, nereagoval. Preto sa obrátila na políciu. „K objasneniu okolností udalosti začali kriminalisti úkony trestného konania pre trestný čin podvodu. Páchateľovi tak hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ dodala hovorkyňa.