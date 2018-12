Dva roky od zmiznutia mladej mamičky Andrey: Polícia stále pátra, exkriminalista má jasný názor

Krásna mamička dvoch detí išla v osudný deň odviezť do škôlky mladšie syna. Priamo spred nej ju mali traja muži násilne tiahnuť do auta. Odvtedy sa po nej zľahla zem. Niekoľko dní na to polícia zadržala jej exmanžela Miroslava Vlčeka, ktorý je z jej únos obžalovaný. Už dva roky je vo vyšetrovacej väzbe.

Exmanžel Andrey Vlčekovej, Miroslav Vlček Zdroj: reprofoto tv markíza

Súd ho v novembri poslal za únos manželky na 12 rokov do väzenia. Vlček sa však proti tomu odvolal. Vo väzbe sa však nachádzajú aj ďalší traja obvinení z únosu Vlčekovej exmanželky. Pred súdom vypovedali, že ju mali odovzdať Miroslavovi vo Veľkých Ripňanoch. Tam ju mal nútiť prepísať podiely vo firmách.

Stále v pátraní

Andrea Vlčeková je stále v pátraní a vyzerá to tak, že aj blížiace sa Vianoce bude rodina bez nej. Nádej na jej nájdenie je čoraz menšia. "Podľa môjho názoru je v mnohých prípadoch, kedy zmizne človek na tak dlhý čas, mizivá šanca na jeho nájdenie," povedal pre Topky bývalý kriminalista Matej Snopko.

Mladá mamička je stále v pátraní Zdroj: Polícia SR

"Ak by aj bola niekde v zahraničí, je to matka. A tá by sa svojim blízkym a deťom ozvala," dodal Snopko. Väčšina ľudí pochybuje o tom, že by Andrea bola ešte nažive.