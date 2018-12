Tragédia na východe: FOTO Babička viedla Martina (†9) do školy, pri ihrisku ho zavalil plot

JAROVNICE – Len krátky okamih stačil nato, aby malebnú obec na východe Slovenka poznačila obrovská tragédia. Deväťročnému Martinovi sa stala osudnou cesta do školy, keď odbehol od svojej babičky, aby preliezol cez betónový plot na futbalové ihrisko. V oplotení totiž bola diera. Stavba sa zrútila práve v čase, kedy v nej mal školák hlavu.

Obec Jarovnice v okrese Sabinov uprostred týždňa poznačila tragédia. O život prišiel len 9-ročný Martin. Chlapec v sprievode svojej babičky smeroval do školy. Popri ceste ho však zlákalo futbalové ihrisko.

Martinova zronená stará mama pre tvnoviny.sk povedala, že v betónovom plote bola diera, do ktorej jej vnuk strčil hlavu. Vrchné dve či tri časti betónového oplotenia sa následne zrútili. Babka sa Martinovi snažila poskytnúť prvú pomoc, no vyzerá to tak, že chlapcovi stavba zlomila väzy.

„Ja som mu darmo dávala umelé dýchanie, neprebral sa. Nereagoval. Vôbec nič. Akurát len samá krv,“ spomína žena s tým, že v čase tragédie bola od vnuka vzdialená, pretože išla na poštu.

V osade teraz zavládol strach, že už na prvý pohľad labilné oplotenie sa zrúti znova. „Ja sa bojím, aby sa deťom niečo nestalo,“ dodala Martinova babka.

Hovorca prešovskej polície Daniel Džobanik priblížil, že polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.