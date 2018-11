Hádku rodičov ukončila desivá tragédia: FOTO Poliaci sledovali, ako otec zavraždil seba a syna (†4)

Otrávil Tomasz M. seba aj svojho syna? Odpoveď na túto otázku sa snaží zistiť varšavská prokuratúra. Muž mal konflikt so svojou ženou Justynou. Pár bol v rozvodovom konaní. Bývalá žena tvrdila v rozhovore, že do rozpadu manželstva bol na syna majetnícky. Nenechal manželku so synom samotnú. Už po rozchode Tomasz M. veľakrát vzal malého Artura od matky. Raz s ním dokonca odišiel do Nemecka, kde sa po istom čase ohlásil na polícii a požiadal o azyl. Žena tvrdí, že muž pod vplyvom alkoholu vyšiel so synom na strechu.

Zdroj: Facebook/Tomasz Majewski

Muž ju mal tiež sledovať, keď odišla s deťmi. Počas telefonátu s matkou sa vyhrážal samovraždou. Neskôr tvrdil, že bol nahnevaný a naozaj sa nechcel zabiť. Jeho skutky viedli k tomu, že mu žena prestala dôverovať. Súd mu obmedzil možnosti sa stretávať s deťmi a rozhodol, že stretnutia sa budú konať pod dohľadom kurátora. Justyna navrhla, že stretnutia s deťmi sa budú konať každú sobotu a budú trvať 8 hodín.

Tomasz nesúhlasil. V jednom momente stratil s deťmi kontakt. Hľadal ich vo Varšave a vo Vroclave a vylepoval plagáty s ich podobizňou, informuje Fakt. Tvrdil, že ich matka pred ním skrýva.

Zdroj: Facebook/Tomasz Majewski

Tomasz M. sa 25. novembra stretol so synom v detskom centre vo varšavskom Bemowe. V jednom momente išiel s Arturom na toaletu. Tam ich našli v bezvedomí. Ako povedala majiteľka centra Mariola Prandecka, hľadať ich začali na popud kurátora. Niekedy sa stalo, že bol dlhý rad na záchody. Tam ich oboch objavili. Otca dlho oživovali a syna okamžite odviezli do nemocnice. Lekárom sa nepodarilo zachrániť ani otca ani jeho syna. „Je to strašná tragédia. Z celého srdca súcitíme s matkou chlapca. Nič neukazovalo na to, že ten muž má také sklony k poruche správania. Nekontrolujeme rodičov, ktorí k nám prídu,“ vysvetľuje Prandecka.

Zdroj: Facebook/Tomasz Majewski

Nie je známe, akú látku požil otec a čo dal synovi. Objasní to pitva prikázaná prokuratúrou. Vyšetrovatelia skúmajú aj kurátora, či si splnil svoje povinnosti. Nie sú známe ani dôvody, prečo to urobil. Fakt je, že mu súd deti odobral a nevedel sa s matkou dohodnúť na starostlivosti. Ale vražda vlastného štvorročného syna sa nedá nijako ospravedlniť.