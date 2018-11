Fatálna chyba lekárky, na svedomí má už druhú smrť: Moniku (†2) poslala domov, o pár hodín zomrela

CZŁUCHÓW - Celé Poľsko šokovala správa o smrti dvojročnej Moniky. Smrti, ktorej bolo možné predísť. Dievčatko s vysokou horúčkou a vyrážkou prišlo do nemocnice v Człuchowe (Pomoransko), kde lekárka Ewa H. určila, že sú to kiahne, a poslala dieťa domov. Dievčatko následne zomrelo.

Pitva ukázala, že Monika zomrela na sepsu, ktorú lekárka prehliadla. No ukázalo sa, že to nie je prvá smrť zavinená touto lekárkou. V roku 2012 zomrel Mirosław Majer (†46), ktorý taktiež prišiel do nemocnice v Człuchowe. Zle sa cítil a bolel ho chrbát.

Zdroj: Twitter/Eva H.

Ewa H. ho poslala na vyšetrenie EKG a hoci výsledok jednoznačne ukazoval, že je to infarkt, poslala pacienta domov a kázala mu hlásiť sa u obvodného lekára. O dva dni neskôr Mirosław Majer zomrel skutočne na infarkt. Rodina mŕtveho sa rozhodla bojovať za spravodlivosť na súde. V roku 2014 dostala lekárka ročnú podmienku. Svoju vinu priznala.

Napriek tomu stále pracovala v nemocnici. Iba teraz, keď spôsobila smrť dieťaťa, bola z práce prepustená. Ako je to možné? Ukazuje sa, že riaditeľ nemocnice nemal poňatie o treste z roku 2014. „O tom, že Eva H. bola odsúdená, som sa dozvedel až teraz z médií. Po smrti pacienta v roku 2012 sme zistili, že bez rozsudku nie sú dôvody na prepustenie lekárky. Keby som vtedy vedel to, čo teraz, podujal by som sa na radikálnejšie kroky,“ uviedol riaditeľ nemocnice Zdzisław Rachubiński (60) pre redakciu Fakt.pl.

Zdroj: FB/Waldemar Bilski

Existuje aj druhá strana mince. Nemocnica v Człuchowe nemá peniaze, leží na kraji mesta a lekári v nej nechcú pracovať. Na mieste prepustenej lekárky by nemal kto robiť. Vinu za smrť dvoch ľudí tak nesie nielen Ewa H., ale aj chybný systém a všetci ľudia, ktorí podľa médií priviedli poľské zdravotníctvo do takej katastrofálnej situácie.