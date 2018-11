Brit (†58) vycestoval do Afriky, kde ho uhryzla mačka: V Anglicku zomrel na besnotu, agentúra varuje

MEHDYA – Omar Zouhri s marockými koreňmi žil so svojou ženou a dvomi deťmi vo Veľkej Británii. Cesta do vlasti ho však stála život. Počas rodinnej návštevy ho uhryzla túlavá mačka, ktorá mala besnotu. Brit nebol zaočkovaný a po príchode domov sa jeho zdravotný stav prudko zhoršil.

Občan Veľkej Británie a otec dvoch detí Omar Zouhri vo veku 58 rokov zomrel po tom, čo sa vrátil domov z marockého mesta Mehdya, do ktorého pred dvoma týždňami vycestoval za rodinou.

Približne 50 kilometrov od metropolitného mesta Rabat ho uhryzla túlavá mačka, ktorá mala besnotu. Brit voči nej nebol zaočkovaný. Zahraničné médiá uvádzajú, že mužovi bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Maroku i vo Veľkej Británii, no nebola mu včas podaná protilátka. Jeho zdravotný stav sa náhle zhoršil po príchode do Británie. Zouhri zomrel 4. novembra. „Neviete si predstaviť, aké to je ťažké. Teraz prebieha vyšetrovanie,“ povedala jeho manželka Claudia (51).

Britská vládna agentúra v tejto súvislosti apeluje na ľudí, ktorí idú do destinácií, v ktorých zúri besnota, aby sa voči nej dali zaočkovať. Infekcia sa najviac vyskytuje v Ázii a v Afrike. Ak už k uhryznutiu, poškrabaniu či k olízaniu došlo, zranenie sa musí umyť mydlovou vodou. Poškodený by mal bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

Besnota je akútne vírusové ochorenie teplokrvných živočíchov. Patrí medzi ochorenia prenosné zo zvierat na človeka. Postihuje predovšetkým centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu). Charakteristické pre túto nákazu sú zmeny správania, zvýšená dráždivosť, agresivita a paralýzy. Po vypuknutí besnoty u človeka je úmrtnosť 100%.