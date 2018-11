Dráma na Dušičky: Muž (30) mal vážnu nehodu, na pomoc mu prišli leteckí záchranári

"Záchranársky vrtuľník pristál na ploche pri nemocnici, kde si od posádky rýchlej lekárskej pomoci prevzali leteckí záchranári pacienta do svojej starostlivosti," uviedla k prípadu hovorkyňa VZZS ATE Zuzana Hopjaková. "Lekár mu doplnil ďalšiu liečbu a so zabezpečenými vitálnymi funkciami bol v stabilizovanom stave s takzvanou polytraumou letecky prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici," dodala.