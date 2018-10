Polícia hľadá a žiada svedkov o pomoc: Pátrajú po vodičovi, ktorý zrazil cyklistu a ušiel

"Cyklista z Malaciek sa pohyboval v smere zo Šaštína a v rovnakom smere išlo aj auto, ktoré zozadu do neho narazilo. V dôsledku zrážky cyklista utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice, našťastie, nemalo by ísť o vážne zranenia. Neznámy vodič nezastavil na mieste nehody, cyklistovi neposkytol pomoc a odišiel," uviedla hovorkyňa. Polícia žiada svedkov, ktorí nehodu videli, alebo majú informácie o neznámom aute, aby sa prihlásili na polícii prostredníctvom linky 158.

Zdroj: KR PZ v Trnave