Na Mareka (32) zaútočil 200-kilový diviak: FOTO Vyrútil sa naňho z húštiny, prebodol ho klami

Uplynulý víkend došlo v neskorých popoludňajších hodinách v katastrálnom území obce Ulič v okrese Snina k nešťastiu. Približne 200-kilogramový diviak zaútočil na 32-ročného Mareka počas poľovačky. Podľa jeho opisu divé zviera vybehlo z húštiny a klami mu prebodlo nohu.

Skúsený poľovník Miroslav Turok-Meceňo vysvetlil, že aj keď sa rozbehne 170-kilogramová samica, vie človeka prevrátiť. Preto bol Marek voči 200-kilogramiovému kancovi bezmocný, aj keď mal pri sebe strelnú zbraň.

Poľovníkov krik začuli jeho kolegovia, ktorí ho zraneného naložili do terénneho vozidla a odviezli ho k privolanej sanitke. Zasahovala aj posádka leteckých záchranárov, ktorá pristala na futbalovom ihrisku. „Lekár leteckých záchranárov mu doplnil ďalšiu liečbu a v stabilizovanom stave s tržným poranením dolnej končatiny bol letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice v Košiciach,“ priblížila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková pre portál Noviny.sk.

Pre poľovníkov predstavujú diviaky postrach, hoci sa zväčša správajú placho. „My poľovníci mu hovoríme rytier lesa, lebo má tieto zbrane, diviačie kly,“ pokračuje Miroslav, podľa ktorého zvyknú útočiť, najmä ak sú postrelení alebo zranení. V mnohých prípadoch o nich poľovníci ani nevedia.

„Keď diviak zaútočí na človeka, či už je to poľovník, tak sa stane, že nedokáže a nestihne s tou zbraňou vystreliť, lebo príde do takej blízkosti, že sa to ani nedá,“ hovorí Turok-Meceňo s tým, že diviak sa dokáže v húštine zatajiť tak, že človek ani nevie, že tam vôbec je. Ľuďom preto odporúča, aby sa húštinám v lese radšej vyhýbali.