Nočná mora sa zopakovala: FOTO V Handlovej vládne strach, pastier tú hrôzu videl na vlastné oči

Vlk zaútočil dve noci po sebe. Za obeť mu padlo deväť oviec. Bača hovorí, že ak bude útočiť ďalej, bude ich nútení ukryť do maštale.

Bača ovce priviedol na pašu v Handlovej len pred pár dňami. O deväť z nich už prišiel, skántril ich vlk. Šelma podľa jeho slov útočila dve noci po sebe.

„Ja som veľmi smutný. Ten bača, čo tu robí dvadsaťštyri hodín, spí v maringotke, má strach, máme tu medveďa, vlka a každý deň čakáme, že príde naspäť a urobí ďalšiu škodu,“ povedal šéf salaša.

Pastier má s vlkom nemálo skúseností. Tvrdí, že vedel, že sa vráti. „Ja som ho videl cez obed, keď sa ovce pásli. Tam v kríkoch,“ uviedol bača, ktorý ráno našiel štyri mŕtve ovce.

O deň neskôr zas päť. „Chcem plakať. My chceme robiť, no nemáme ako náš majetok chrániť,“ dodal Frauenchuh pre noviny.sk. Podľa jeho odhadu je na paši niekoľko stoviek oviec a oplotiť pozemok by bolo zbytočné.