Polícia prezradila detaily Kočnerovej kauzy daňových podvodov: Na obvinenia reaguje aj Penta

BRATISLAVA - Marian Kočner má na krku ďalšie obvinenie. Ide o pochybné prevody bytov v luxusnom komplexe Five Star Residence, pri ktorom pripravil spolu s ďalšími štát o vyše tri milióny eur. Spolu s ním sú v tomto prípade obvinení ďalší traja ľudia. Pri jeho obchodoch sa pravidelne objavovala Privatbanka zo skupiny Penta. Penta však akékoľvek prepojenia s Kočnerom odmieta.

Policajný zbor potvrdil včerajšiu informáciu, že vyšetrovateľ finančnej polície obvinil v súvislosti s predajom bytov a nebytových priestorov štyri osoby zo zločinu skrátenia dane a poistného. Spolu s Marianom Kočnerom sú v prípade obvinené ďalšie tri osoby - Jana Šlachtová, Viliam Gross a Peter Zemko.

17 bytov za euro

Ako ďalej uvádzajú na sociálnej sieti, trestné stíhanie vo veci začal vyšetrovateľ finančnej polície v júni 2016. „Týkalo sa predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol prvý z obvinených Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva druhý z obvinených Marián K.,“ informuje polícia. Pred rokom na tento prípad upozornil aj opozičný poslanec Jozef Rajtár.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

K podobnému predaju za euro došlo podľa polície aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. „Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúci bol ďalší z obvinených Viliam G. Preto v júli 2018 vyšetrovateľ finančnej polície aj v tomto prípade začal trestné stíhanie vo veci zločinu skrátenia dane a poistného,“ uviedla polícia.

Štvorlístok obvinených

„Štvorlístok“ uzatvára posledná z obvinených Jana Šlachtová, ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote 36 113 159,21 eura. Obvinený Peter Zeman mal podľa polície podľa skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur (16 693 516,45 eura).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, teda skrátil daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov. Ide o zdaňovacie obdobie október 2011, keď do základu dane zohľadnil obe kúpne zmluvy z 19. októbra 2011,“ napísala polícia. Za zločin skrátenia dane a poistného, z ktorého sú všetci štyria obvinení, hrozí v prípade dokázania viny trest sedem až 12 rokov väzenia. Okrem Kočnera, ktorý sa nachádza vo väzbe za inú ekonomickú trestnú činnosť, sú podľa polície obvinení stíhaní zatiaľ na slobode.

Neobvyklé pohyby v Privatbanke

Pri Kočnerových obchodoch za posledných desať rokov sa pravidelne objavuje Privatbanka, ktorá patrí pod Pentu. Spoločnosť mu požičiavala peniaze aj na pochybné transkacie, kvôli ktorým je podniakateľ momentálne väzobne stíhaný. O jeho blízkom spojení s Privatbankou sa hovorí od roku 2012, keď banka neohlásila finančnej polícii niekoľko desiatok neobvyklých transakcií vrátane prevodov na účtoch Kočnera. V jednom prípade šlo o prevod troch miliónov eur z účtu v Belize na Maltu a odtiaľ do Privatbanky. Podrobnosti prípadu ešte nie sú známe, pretože nie je uzavretý.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Kočnera spája s Pentou spája aj jeho bývalý zať Christian Ellul. Maltský právnik sa s Kočnerovou dcérou Karolínov rozviedol pred vyše štyrmi rokmi. Exmanžel jeho dcéry je totiž od roku 2010 konateľom v spoločnosti Fortunawin, ktorá prevádzkuje online stávkovanie. Tá je členom skupiny Fortuna Entertainment, ktorej väčšinovým vlatníkom je práve Penta Investments. Do zmeniek Penty investoval Kočner vyše desať miliónov eur. Kočner má však účty aj v iných bankách. Privatbanka finančne asistovala skupine okolo Kočnera aj pri tunelovaní firmy Technopol Servis.

Penta spojenia s Kočnerom popiera

Penta sa v spoločnom stanovisku s Privatbankou vyjadrila k vzťahom s Marianom Kočnerom. Privatbanka v súčasnosti aktívne koordinuje svoj postup s dozorujúcou prokurátorkou. Zároveň prijala rozhodnutie, že v prípade predloženia zaistených zmeniek ich neprijme na plnenie a to ani v prípade, že predložené splatné zmenky budú rubopisom prevedené na tretiu osobu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky.sk/Martin Bublavý

„Skupina Penta zároveň vyhlasuje, že nikdy s Mariánom Kočnerom nepodnikala a nemala s ním ani žiadne spoločné podnikateľské záujmy či projekty. Odmietame preto všetky nepodložené mediálne konštrukcie a špekulácie, ktoré by skupinu Penta spájali s akýmikoľvek aktivitami Mariána Kočnera,“ uvádza sa v stanovisku.

Špekulácie sa nezakladajú na pravde

„Za absolútne škandalózne považujeme informácie, ktoré spájajú záujmy skupiny Penta s aktivitami Mariána Kočnera okolo spoločností Markíza Slovakia, Unipharma, či bývalá Dexia Banka Slovensko,“ uviedla Penta. Špekulácie tohto typu sa podľa nich v ničom nezakladajú na pravde a skupina Penta kategoricky vylučuje akúkoľvek spojitosť svojich záujmov s aktivitami Mariána Kočnera.

Tak ako aj ostatné investičné spoločnosti alebo banky, aj Penta Investments využíva pri financovaní svojich projektov okrem vlastných zdrojov a bankového financovania aj emisie dlhopisov či investičné zmenky. Tie sú verejne dostupné pre akéhokoľvek investora a celkový dlh skupiny Penta je približne 3,2 miliardy EUR. „Zmenky, ktoré si kúpil Marián Kočner sa objemom, cenou alebo inými podmienkami nijako neodlišujú od akýchkoľvek iných investičných zmeniek Penty. Z pohľadu objemu tvoria 0,3% z dlhu Penty a 0,18% z celkového dlhu skupiny Penta. Je absolútne vylúčené, aby si ktokoľvek cez držbu dlhopisov či zmeniek mohol uplatňovať vplyv na rozhodovanie v skupine Penta, či na jej projekty,“ uviedla Penta s tým, že Privatbanka zároveň odmieta medializované špekulácie o jej netransparentných postupoch a vťahovanie do nelegálnych aktivít.

„Osoba, ktorá je v súčasnosti podozrivá z páchania závažnej trestnej činnosti, si vo vzťahu k Privatbanke plnila všetky povinnosti a banka jej poskytovala štandardné služby, ktoré sa v ničom nevymykali rozsahu a charakteru služieb, aké poskytuje aj iným svojim klientom,“ píše sa ďalej v stanovisku. „V čase, kedy banka poskytovala tejto osobe svoje služby, banka nedisponovala žiadnou informáciou a už vôbec nie informáciou od orgánov činných v trestnom konaní o tom, že by sa táto osoba dopúšťala páchania trestnej činnosti. Rozsah a druh služieb, ktoré banka tejto osobe poskytovala, jej navyše nedávajú žiadny dôvod domnievať sa, že by služby banky mohli akokoľvek súvisieť so skutkami, za ktoré je táto osoba trestne stíhaná.“