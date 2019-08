Nové odhalenie z THREEMY: Kočner nadával zaťovi spravujúceho jeho firmy do sráčov, strach po vražde

Strach už začínali mať aj jeho spolupracovníci zo zahraničia. Posledné informácie, ktoré odkryla najnovšia Threema hovoria o tom, že z obrazu, ktorý sa o Kočnerovi postupne vytváral, začínali mať pochybnosti aj ďalší ľudia. Informuje o tom portál Aktuality.sk. Medzi nimi figuruje aj Kočnerov bývalý zať, a teda exmanžel jeho dcéry Christian Ellul. Ellul je známy právnik z Malty, ktorý sa ku Kočnerovcom priženil ešte v roku 2011, keď si zobral jeho dcéru Karolínu Kočnerovú.

Svadobná fotografia zo svadby Karolíny a Christiana Zdroj: archív topky

Svadbou Kočner získal spojenca a okrem rodinných pút ho s ním spájal aj biznis. Manželstvo Karolíny a Christiana však vydržalo len dva roky, no Ellul s Kočnerom naďalej utužoval dôverný vzťah. Ellul sa podľa portálu podieľal na praní špinavých peňazí na Malte. Celý tento biznis model však naštrbila zákerná vražda novinára a jeho snúbenice z februára 2018, o čom svedčia aj správy z Threemy.

Komplikácie s obchodom

Medializácia vraždy priniesla negatívny vplyv na obchodné aktivity Ellula. Podľa správ začal mať obavy, že mu na Malte Kočner kazí dobré meno. Hovorí sa aj o poklese klientov. "Z môjho zaťa urobili mafiána," píše Kočner obvinenej Alene Zsuzsovej v Threeme. „Len mi povedal, že s okamžitou platnosťou ruší všetky firmy a nechce so mnou už nikdy nič mať. A to je k...a veľký problém,“ pokračoval Kočner.

On bol vždy "sráč"

Komunikácia prebehla 1. marca 2018, a síce len tri dni po prvých správach o vražde Kuciaka a Kušnírovej. V médiách už v tom čase hovorili o tom, ako sa Kočner Kuciakovi vyhrážal. Z týchto správ mohol Christian Ellul nadobudnúť pocit, že jeho vzťah s bývalým svokrom môže byť skôr na škodu ako na osoh. Kočner v správach pokračoval tvrdením, že to "chápe" no vzápätí ho počastoval slovom "sráč". „On je právnik, utečú mu klienti. On z toho žije. Ja ho úplne chápem. Povedal, že mi pomôže prehodiť to inde, ale že už nemôže spravovať moje firmy,“ posťažoval sa Zsuzsovej Kočner. Svoju dôveru v bývalého zaťa vzápätí pochováva vetou: „Posral sa. On bol vždy sráč.“

Súd so synom zavraždenej novinárky

Právnik Christian Ellul je na Malte pomerne populárny. Momentálne chodí na súdne pojednávania s Matthewom Galiziom, ktorý je synom zavraždenej novinárky Daphne Galiziovej. Ellul ho žaluje za to, že ho Matthew označil ako spojku Mariana Kočnera a spomenul aj pranie špinavých peňazí.

Zavraždená novinárka Daphne Caruana Galizia. Zdroj: SITA/AP/Jon Borg

Ellul sa súdi aj s ďalšou maltskou novinárkou. Caroline Muscatovú žaluje za články o prepojení Kočnera s Ellulom. Tá je šéfkou nezávislého portálu The Shift News. O prípade spojenia Kočnera s Ellulom sme písali ešte v roku 2012. Kočner bol týmto spôsobom napojený na samotnú Pentu. Vtedajší Kočnerov zať bol od roku 2010 konateľom spoločnosti Fortunawin, ktorá prevádzkovala online stávkovanie. Bola členom skupiny Fortuna Entertainment a jej väčšinovým vlastníkom bola práve Penta Investments. Percentuálny podiel akcii pre Pentu činil 60 percent.

Christian a Karolína spolu tvorili manželský pár dva roky Zdroj: archív topky

Na tieto tvrdenia vtedy reagoval aj "prekvapený" Kočner. „Môj zať je čo? Boli by ste taký láskavý a zavolali do Penty, či je môj zať riaditeľom vo Fortune. Ja vám rovno hovorím, že nie je. V živote nebol. Viete kde je môj zať, kto je môj zať a kde žije? Je maltský štátny občan. Určite môj zať nie je riaditeľom vo Fortune, som si tým na 100 % percent istý," čudoval sa v roku 2012 Kočner.

S Ellulom sa objavili v Paradise Papers

Kočner sa objavil aj v uniknutých dokumentoch Paradise Papers, ktoré poukazovali na firmy v daňových rajoch. O obvinenom Kočnerovi sa v nich píše s ohľadom na firmu International Investment Holding Limited (IIHL). Tá sídli na Malte. Dokumenty sú z roku 2013 a riaditeľmi firmy vtedy boli Kočner a Ellul. Kočner si v týchto prípadoch uplatňoval vratky DPH pri obchodoch s realitami. IIHL sa podľa Trendu podieľala aj na kúpe Residence Hotela na Donovaloch od firmy v konkurze. Daň za hotel pritom nebola zaplatená. IIHL si ale vypýtala vratku vo výške štyroch miliónov eur.