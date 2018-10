Smetisko v Hnúšti horí už tretí deň, ľudia sú zúfalí: VIDEO Dym nad mestom ohrozuje ich zdravie

SHMÚ o situácii informuje na svojej webovej stránke. Hnúšťa už tretí deň bojuje s požiarom smetiska, ktoré sa nachádza za mestom. „Príčinou smogovej situácie sú vysoké emisie PM10 z horiacej skládky odpadu,“ objasňujú meteorológovia, podľa ktorých možno vysoké koncentrácie PM10 očakávať v miestach zasiahnutých dymom z horiacej skládky. Miestni sú zo situácie zúfalí.

Zdroj: echonoviny.sk

Situácia ako na hojdačke

Hovorca banskobystrických hasičov Erik Piater uviedol, že hnúšťanské smetisko postupne zasypávajú zeminou. V nedeľu krátko pred obedom však hasiči informovali, že dochádza k opätovnému rozhoreniu ohnísk.

Situácia je teda, zdá sa, ako na hojdačke, a je otázne, kedy sa konečne hasičom podarí nad živlom zvíťaziť. Ako uviedla Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, požiar likvidujú hasiči z Banskej Bystrice, Pliešoviec, Rimavskej Soboty, Hnúšte a členovia DHZ Klenovec, Teplý vrch, Hrachovo a Drienčany.

Zdroj: echonoviny.sk

Primátor Michal Bagačka však ubezpečil, že situáciu majú pod kontrolou. „Dymí, ale nehorí,“ povedal v nedeľu za obedom s tým, že situáciu intenzívne riešia od piatku. Podľa jeho slov na skládky v nedeľu navážalo zeminu deväť nákladných áut.

Závažná situácia

Miestnym však robí vrásky najmä dym, ktorý sa už tretí deň šíri zo smetiska a býva viditeľný nad celým mestom a dokonca aj jeho okolím. „Obmedzuje ma to. Nemôžem poriadne vyvetrať, robiť víkendové aktivity. Obávam sa však, že to neskončí, a situácia bude pokračovať aj cez týždeň,“ posťažovala sa jedna z obyvateľov. „Mesto je už tretí deň zahalené dymom a vo vzduchu cítiť nepríjemný pach spáleniny. Ako problém vnímam najmä to, že obyvatelia sú nedostatočne informovaní o možných negatívnych následkoch tejto situácie,“ dodala ďalšia.

Zdroj: topky

Obávajú sa oprávnene. Slovenský hydrometeorologický ústav totiž vydal pre Hnúšťu a jej okolie výstrahu pred závažnou smogou situáciou pre častice PM10. Príčinou sú práve vysoké emisie z horiaceho smetiska. „Vývoj situácie bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí lokalizovať a následne uhasiť požiar,“ informuje na stránke SHMÚ.

Zdroj: echonoviny.sk

Dôležité opatrenia

Obyvatelia Hnúšte sa posťažovali na slzenie očí, práca v záhrade skončila bolesťami hlavy. Nie je isté, či sa pod problémy podpísal dym. O mimoriadnej situácii však informovali aj v miestnom rozhlase a na webe. Mesto odporúča obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností aj obmedziť fyzickú aktivitu. Primátor tiež avizoval, že ak by sa situácia neupokojila ani v najbližších dňoch, budú pokračovať v opatreniach a informovať verejnosť.

Zdroj: Facebook/I ♥ Hnúšťa

Keďže jednou z predpokladaných príčin vzniku požiaru skládky môže byť aj horiaci popol, mesto obyvateľom priblížilo aj zásady, ktoré by mali dodržiavať v domácnostiach, kde využívajú lokálne vykurovacie systémy, akými sú napríklad pece, kachle či kozuby.

Zdroj: echonoviny.sk

Výstraha platí do odvolania, hrozia riziká

Ako uvádza SHMÚ, pod pojmom PM10 rozumieme „frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 µm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie“. Citlivo môžu reagovať najmä starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Taktiež alergici, astmatici, malé deti a tehotné ženy. Reakcia sa môže prejavovať vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa či bolesti hlavy.

Zdroj: Facebook/Hnúšťa City

Ak by však bol organizmus dlhšie a opakovane vystavený zvýšenej koncentrácii častíc PM10, dostavia sa chronické účinky. Prejavovať sa môžu zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu alebo aj poruchami odolnosti organizmu. „Vývoj situácie bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí lokalizovať a následne uhasiť požiar,“ informuje SHMÚ.

Zdroj: echonoviny.sk

Výstraha platí od nedeľného rána 04.00 h do odvolania. Hodnota prvého prekročenia prahu dosiahla v uvedenej lokalite 166 µg/m3, pričom v predchádzajúcich dňoch dosiahla priemernú dennú hodnotu 117 (5.10.) a 108 (6.10.) µg/m3 a maximálne denné hodnoty 366 resp. 357 µg/m3. SHMÚ varuje pred smogovou situáciou, ak je na jednotlivej stanici viac ako 35-krát v kalendárnom roku prekročená priemerná denná hodnota PM10 nad 50 µg/m3.​ „K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy,“ uvádza SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Požiar v Hnúšti vypukol v piatok, o 2.30 hod. ráno. Na mieste zasahovali desiatky hasičov, zamestnanci Kontrolného chemického laboratória v Slovenskej Ľupči aj pracovníci miestnych technických služieb. Sobotný zásah skomplikoval vietor. Požiar podľa hasičov zasiahol plochu o rozlohe približne 40 árov.