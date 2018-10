Spoločnosť OLO odmieta všetky vyhlásenia, že vozí odpad na nelegálnu skládku

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) odmieta všetky vyhlásenia o tom, že vozí odpad na rozsiahlu nelegálnu skládku v mestskej časti Podunajské Biskupice. Uviedla to hovorkyňa spoločnosti Beáta Humeniková. Reagovala tak na stredajšiu (10.10.) tlačovú konferenciu kandidáta na starostu Podunajských Biskupíc Martina Halása, ktorý vyjadril vážne podozrenia, že na nelegálnej skládke mohol skončiť aj odpad z OLO. Jasné dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, však neposkytol.