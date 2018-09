Jeden osudový úder za druhým: Rodina prišla o dve detičky, najskôr utopenie, potom plamene

Písecko – Tvrdé rany, ktoré sa hrnú na rodinu z českej oblasti Písecko, by zvládol málokto. O jedno dieťa prišli pred dvoma rokmi, minulý týždeň neúprosný osud udrel znova. Prvýkrát rodina oplakávala chlapčeka (†3), ktorý sa nešťastne utopil. Jeho bračekovi (†4) sa stal osudným požiar chatky. Pozor na neho dávali starí rodičia.

Minulý štvrtok ráno vyhorela chatka, ktorú obýval starší manželský pár. Dôvodom mohla byť porucha na elektroinštalácii či spotrebiči. Senior vyviazol s vážnymi popáleninami a skončil v nemocnici, jeho manželka v chate v čase požiaru nebola. Plamene si však vzali život ich vnúčaťa. Hasiči už našli iba bezvládne telíčko. O smutnej udalosti informoval portál blesk.cz a viaceré české médiá.

„Seniorka bola zo Slovenska. V chate normálne bývala a o chlapčeka sa starala. Musí to byť pre ňu strašné, prísť v jednej chvíli o milované vnúča aj o strechu nad hlavou,“ uviedla pre portál žena, ktorá rodinu pozná. Babička sa po nešťastí podľa jej slov zrútila. Matka chlapčeka bola v tom čase mimo južné Čechy. „Neviem, či odišla iba na víkend, alebo bola preč dlhšie. S otcom dieťaťa nežije. Keď išla v máji s malým na zápis do škôlky, bola sama,“ uviedla rodinná známa.

Osudná nedeľa

Tragédia je o to smutnejšia, že rodina prišla o dieťa aj pred dvoma rokmi. „Aj keď som matka, neviem si predstaviť, čo musí prežívať. Už keď prišla pred dvoma rokmi o prvého chlapčeka, muselo ju to poznamenať. Takú hrôzu nemôže žiadna normálna mama zvládnuť,“ dodala žena.

Májová tragédia sa odohrala na rieke Otava v roku 2016. Bežná nedeľa sa tak pre matku zmenila na horor. Dvojica si vyrazila na detské ihrisko na ostrove v centre Písku. Okolo 15. hodiny popoludní však chlapčeka na okamih stratila z dohľadu.

O vyše štyri hodiny neskôr našli jeho telo potápači v rieke Otava. „Bola to nešťastná náhoda, povedal to aj policajt,“ uviedla v tom čase na poznámky ľudí ubolená mama a dodala, že udalosť sa nedostala na súd. „Stále som na neho dávala pozor. Iba som sa otočila a chlapca som nevidela. To sa môže stať každému,“ napísala na sociálnu sieť.