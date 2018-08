Tragédia v Česku: Utopili sa dvaja chlapci (†7), zúfalým mamám nikto nepomohol, hrozivý opis

Dvaja chlapci sa boli s rodinami kúpať v jazere Lhota pri Prahe. V nestráženej chvíli sa stratili svojim mamám. Jedna zo žien na chvíľu odvrátila pozornosť. Keď jej pohľad smeroval opäť k brehu, spozorovala tam už len dve plávacie kolesá.

Zmiznutie chlapcov nahlásili pred 15-tou hodinou na tiesňovú linku ich matky. Po chlapcoch pátrali potápači i psovodi, nebolo jasné, či sú deti vo vode, alebo na brehu. K pátraniu sa pripojil aj vrtuľník s termovíziou, ktorý bol následne odvolaný. Vo vode ich našli asi po dvoch hodinách od nahlásenia potápači. Záchranári už chlapcom nedokázali pomôcť, resuscitácia bola neúspešná, povedali hovorcovia hasičov Petr Svoboda a záchrannej služby Petra Effenbergerová. Podľa policajnej hovorkyne Lucie Novákovej trvala samotná pátracia akcia zhruba hodinu. "Príčiny a okolnosti udalosti sú v štádiu vyšetrovania," povedala Nováková.

Desivý opis najsmutnejších okamihov

Po tom, čo ženy nevideli svoje deti, začali ich v panike hľadať. Zúfalo vykrikovali, no podľa svedkov im nemal kto pomôcť. Ide o vietnamské rodiny a zroneným matkám nikto nerozumel. Aj napriek tomu, že ženy prosili o pomoc, ostatní návštevníci im nerozumeli. "Rodičia prosili už dávno pred tým o pomoc. Nikto im nevenoval pozornosť, pretože to boli cudzinci. Matka behala po pláži a dôchodkyne, ktoré sedeli v takzvanej kancelárii, sa im vysmievali a až po dlhom čase prvýkrát v rozhlase zaznelo, že sa stratili dvaja sedemroční chlapci," opísala českému portálu blesk.cz svedkyňa. Podľa iných trvalo až pol hodinu pokým zamestnanci súhlasili a informáciu o stratených chlapcoch zverejnili v rozhlase.

Zdroj: lhotajezero.cz

"Pretože sa hlásenie neustále opakovalo a nič sa nedialo, tak som išla do tej kancelárie a povedala som tej pani, čo vysielala hlásenie, že keď to nemá dlhšiu dobu žiadny výsledok, že by mala návštevníkov poprosiť, aby išli z vody von a vzali si k sebe svoje deti, aby bolo možné vôbec vyhodnotiť, kde nejaké dieťa bez rodičov je. Ona odmietla a povedala, že to robiť nebude a že nebude zbytočne vyvolávať chaos. A že nebude návštevníkov obťažovať," opísala iná svedkyňa pre českú FTV Prima. "Ostatní návštevníci ju začali presviedčať, aby to urobila, že je to dobrý nápad, čo ona kategoricky odmietla a povedala, nech okamžite ideme preč, že to nie je naša práca. Pani, čo bola vedľa mňa rozprávala: ja som zdravotník, ja by som rada pomohla a ona jej povedala: vy sa starajte o svoju prácu, ja sa budem starať o tú svoju, bežte preč a neprekážajte," dodala svedkyňa.

Pomoc dlho neprichádzala

Obe mamy boli podľa svedkov zúfalé a žiadna pomoc neprichádzala. "Zatiaľ čo matka behala zúfalá po pláži, ďalšiemu príbuznému dali bicykel, aby sa išiel sám pozrieť po okolí, či tam chlapci nie sú. V tom čase plavčík nesedel tam, kde má, ale bol v tieni, pretože mu bolo horúco. Všetci ostatní sa ďalej kúpali vo vode. Matka, čo sama nevedela skoro plávať, ako jediná skočila do vody a hľadala svoje deti. Nikto jej nepomohol, až ostatní návštevníci kričali, aby jej niekto pomohol," dodala svedkyňa.

Na prípade je smutný fakt, že podľa svedkov neboli ženám zamestnanci nápomocní, pretože išlo o cudzinky. "Snažili sa dovolať pomoci, ale pretože boli Vietnamci, tak sa s nimi vôbec nebavili a začali im okamžite tykať a hovorili s nimi ako s nejakým odpadom," uviedla svedkyňa s tým, že o ženy sa začali zamestnanci starať až po príchode polície. Zarážajúce je, že pri vstupe do areálu je napísaný oznam, ktorý hovorí o kúpaní na vlastné riziko. Areál je ale oplotený, za vstup sa platí, rovnako aj za parkovanie.