Hossu, ktorý dokopal Filipínca Henryho, je stále vo väzbe: Vyšetrovanie je na bode mrazu

BRATISLAVA - Brutálna smrť Filipínca Henryho Acordu otriasla Slovenskom ešte 26. mája tohto roku. Polícia krátko nato zadržala podozrivého zo spáchania tohto surového činu, Juraja Hossu z Dunajskej Stredy. Neskôr ho z väzby prepustili a o niekoľko dní ho do nej opäť vzali.

Slovák Juraj Hossu najskôr počas piatkovej noci obťažoval dve ženy na Obchodnej ulici v Bratislave. 36-ročný Henry Acorda sa ich zastal, no to bola osudná chyba. O dosť väčší Juraj bol totiž agresívny. Henryho začal napádať a zozadu ho surovo kopol do hlavy. Po tomto útoku ostal Filipínec ležať bez pohnutia na zemi.

Henry zomrel po brutálnom útoku Juraja z Dunajskej Stredy Zdroj: FB/Henry John

Video, ktoré obletelo médiá, zachytáva, ako si Hossu na bezvládneho Henryho vyložil nohu a pravdepodobne si ho do mobilu fotil alebo natáčal. Aj napriek rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá dorazila na miesto o niekoľko minút, Filipínec zraneniam podľahol.

Čaká sa na posudky

Juraja Hossu momentálne stíhajú vo väzbe, on sám tvrdí, že si na nič z osudnej noci nepamätá. Od udalosti uplynuli takmer 4 mesiace, no v prípade sa nič zásadné nepohlo. "Trestná vec obvineného Juraja H. sa momentálne nachádza v štádiu prípravného konania, t.j. prebieha vyšetrovanie," informoval Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Juraj Hossu Zdroj: Facebook

To znamená, že skončeniu vyšetrovania bráni to, že vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave neboli doteraz doručené všetky posudky, ktoré sú potrebné na skončenie vyšetrovania. Momentálne teda stále prebieha znalecké dokazovanie.

"Po doručení ostatných znaleckých posudkov bude rozhodnuté, či je potrebné vykonať ešte nejaké vyšetrovacie úkony, alebo či bude možné považovať dokazovanie v prípravnom konaní za skončené a umožniť oprávneným subjektom preštudovať vyšetrovací spis. Obvinený nepožiadal o konanie o dohode o vine a treste," dodal Šúrek.

Nishit čaká na svoj osud

Potýčky s tragickými následkami v centre hlavného mesta sú v poslednom čase časté. Ešte minulý rok počas piatkovej noci zomrel Branislav (†37), ktorého bodol do krku Nishit, ktorý má slovenské občianstvo, no indické korene.

Zdroj: Maarty

Prípad, ktorý spočiatku vyzeral jednoducho, sa však počas súdneho procesu riadne zamotal. Na začiatku médiá informovali len o cudzincovi, ktorý mal v centre Bratislavy dobodať Slováka po hádke o taxík. Neskôr sa objavilo video z bezpečnostnej kamery, ktoré ukazuje, že trojica mužov útočí na Nishita, ktorý na svoju obranu vytiahne nôž.

Zdroj: Foto: YT/Justice For Mr. Timothy

Nishit nedávno požiadal o prepustenie z väzby a okresný súd mu vyhovel s tým, že nariadil dohľad probačného a mediačného úradníka a monitorovacie zariadenie. Prokurátor však podal voči rozhodnutiu sťažnosť, vec sa tak posunula na Krajský súd. Ten žiadosť Inda, obžalovaného z obzvlášť závažného činu vraždy, zamietol. Nishit tak aj naďalej ostáva vo väzbe až do začiatku októbra, kedy by sa malo definitívne rozhodnúť o jeho osude.