Záhadná smrť sexi modelky (†20), ktorá ohurovala pikantnými FOTO: Zviazaná na jachte miliardára

Sinead McNamaru, dvadsaťročnú modelku a hviezdu Instagramu, našli minulý týždeň vo štvrtok v bezvedomí. Incident sa odohral na luxusnej superjachte mexického miliardára Alberta Baillèresa (87). Podľa niektorých informácií ju našli spútanú v lanách v bezvedomí. Ihneď ju previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahla.

Záhadná smrť na jachte

Zatiaľ nie sú známe okolnosti, príčina ani motív. Dokonca ani to, či ide o vraždu. Polícia prípad stále vyšetruje. Mnohí hovoria o mysterióznej smrti na lodi. Grécka polícia začala vyšetrovanie v prípade vraždy potom, čo jej telo bolo údajne nájdené zviazané v lane v zadnej časti lode. Členka polície však pre The Sunday Times uviedla, že do úvahy prichádza aj samovražda. „Vyzerá to tak, že si vzala život. Očakávame, že pitva to v nasledujúcich dňoch to overí.“ McNamarová zomrela počas svojej poslednej služby na lodi len pár hodín predtým, ako sa mala stretnúť s matkou a sestrou.

Takmer stometrová loď musí ostať zakotvená v prístave Argostoli na ostrove Kefalónia, kým detektívi nevypočujú celú posádku. Nie je presne jasné, akú prácu na jachte McNamarová vykonávala. Zdá sa však, že ako influencerka propagovala plavky, spodné prádlo a rôzne kozmetické výrobky. Na lodi bol aj Baillères, no po tom, čo zakotvili, jachtu aj s rodinou opustil.

Rodina je zdrvená

V prípade bola nariadená pitva. Tragická udalosť sa odohrala na lodi Mayan Queen IV, ktorú vlastní mexický magnát. Jej hodnota je 7,4 miliardy dolárov. Loď zakotvila pri Kefalonii v utorok. Modelka ostala na lodi aj so zvyškom posádky. Ministerstvo zahraničných vecí Austrálie ponúklo rodine McNamarovej pomoc. „Ministerstvo poskytuje konzulárnu pomoc rodine Austrálčanky, ktorá zomrela v Grécku,“ uviedla hovorkyňa.

Rodina modelky smúti. Brat Sinead Jake McNamara zverejnil na Facebooku status. „Nanešťastie som práve obdržal najhoršiu správu v mojom živote. Sinead zomrela,“ napísal v sobotu. Sama Sinead zverejnila pár dní pred smrťou post, v ktorom zaželala sestre všetko najlepšie k narodeninám a tešila sa na stretnutie s ňou.

