Náhla smrť krásnej Miss: 20. narodeniny už nestihla osláviť!

Lotte van der Zee sa v roku 2017 podarilo zvíťaziť v súťaži krásy a stala sa Miss Teenager Universe. Krásna blondínka sa začala venovať modelingu a jej život bol ako z rozprávky. Modelka mala množstvo priaznivcov, avšak jej najväčšími fanúšikmi boli jej rodičia.

S nimi sa nedávno vybrala na lyžovačku do rakúskych Álp, kde deň pred svojimi narodeninami dostala infarkt. „Večer predtým bola s kamarátmi. Nesťažovala sa, že by sa cítila zle. Keď ráno neprišla na raňajky, tak sme ju našli v izbe v posteli,” poznamenali pre médiá jej rodičia. Ako ďalej prezradili, Lotte sa zrazu zastavilo srdce a museli ju resuscitovať.

Modelku priviezli do nemocnice, kde ju uviedli do umelého spánku. Neskôr bola transportovaná do Mníchova, kde jej po dvoch týždňoch zlyhali orgány. „Je to neuveriteľne zvláštne, že naša milovaná Lotte už nie je medzi nami. Naše srdcia sú zlomené. Ďakujeme za vašu podporu,” vyznali sa na sociálnej sieti nešťastní rodičia, ktorí pridali aj modelkinu fotku z tej osudnej lyžovačky.

Lotte van der Zee na lyžovačke v rakúskych Alpách. Zdroj: Instagram

Za krásnou misskou najviac smútia jej rodičia. Zdroj: Instagram