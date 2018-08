Šialená jazda známeho youtubera (†18): FOTO Pri autonehode zahynula aj žena (†43) s dcérkou (†12)

Podľa polície 18-ročný Trevor Heitmann šoféroval športové vozidlo, pričom vo vysokej rýchlosti prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s SUV, v ktorom zahynuli 43-ročná žena Aileen Pizarro s 12-ročnou dcérou Aryanou. Prípad sa stal neďaleko San Diega.

Zdroj: twitter.com/Daily Mirror

Podľa svedkov išiel mladý vodič rýchlosťou nad 160 kilometrov za hodinu, a to v protismere. Predtým zapríčinil iný incident, počas ktorého narazil do plota základnej školy, no nikto neutrpel zranenia.

Zdroj: twitter.com/Travis Rice

McSkillet má na YouTube takmer 900-tisíc odberateľov a na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter má státisíce fanúšikov. Podľa niektorých správ mal tínedžer nedávno problémy vyplývajúce z jeho činnosti, ktoré si vyžiadali zmrazenie jeho účtu a obmedzenie príjmu. Na obľúbený kanál nepridal nové video už viac ako päť mesiacov. Jeho kamaráti vyhlásili, že pred štvrtkovou nehodou trpel psychickými problémami. Príčinu zrážky v súčasnosti vyšetruje polícia.