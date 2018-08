Čelná zrážka áut pri Svidníku: Sedem ľudí malo šťastie v nešťastí

Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na svojej facebookovej stránke, hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková uviedla, že pri nehode zasahovali štyri posádky. "Nehoda si vyžiadala sedem zranených osôb, z toho tri osoby utrpeli ťažké zranenia, štyria cestujúci mali ľahšie poranenia," povedala Načiniaková.

"Posádka ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Giraltovicach mala v opatere pacientku s ťažkými zraneniami, bola v bezvedomí, napojená na umelú pľúcnu ventiláciu a v stabilizovanom stave transportovaná na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) do prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana (FNsP). Muž s ťažkými zraneniami bol prevezený posádkou ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) vo Svidníku do svidníckej nemocnice. Posádka z ambulancie RZP v Stropkove ošetrovala tri ľahko zranené osoby, všetci traja boli prevezení na chirurgické oddelenie do nemocnice vo Svidníku. Posledná posádka ambulancie RZP v Raslaviciach mala v opatere neplnoletého pacienta, ktorý mal ľahšie poranenia. Po ošetrení bol prevezený do bardejovskej nemocnice," spresnila Načiniaková. Tretieho ťažko zraneného pacienta prevzala do opatery posádka Košickej záchranky.