Za megakorupciou je vojna odpadkových bossov: Veľké ryby aj sponzora Mosta odhalil potopený policajt

O Gregorovej a ďalších dvoch úradnikoch, medzi nimi aj o Tomášovi Weisovi rozhodoval Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí v utorok doobeda. Weis mal pritom v minulosti sponzorovať stranu Most-Híd. Informoval o tom portál tvnoviny.sk , ktorý na to upozornila Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

O obvinenom veterinárovi Vladimírovi M. rozhodoval Najvyšší súd v utorok poobede. Vladimír M. ostáva na slobode. Súd tak zamietol sťažnosť prokurátora proti minulotýždňovému verdiktu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu. Podľa odôvodnenia tohto rozhodnutia zatiaľ nie je jasné, či Vladimír M. vedome páchal trestnú činnosť uvedenú v uznesení o vznesení obvinenia.

Podľa tvrdení obhajoby totiž obvinený plnil prevažne príkazy obvineného Branislava R., s ktorým figurovali vo viacerých spoločných firmách. Podľa súdu tiež zatiaľ nebolo preukázané, že by obvinený mal zo skutkov, ktoré sa mu kladú za vinu, nejaký prospech. Tieto skutočnosti preto podľa rozhodnutia súdu neodôvodňujú vzatie do väzby. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.

Tomáš Weis, ktorý čelí obviňeniu z brania úplatkov a prania špinavých peňazí v obrovskej korupčnej kauze na Okresnom úrade v Bratislave, v minulosti daroval Bugárovej strane tisíce eur, konkrétne 30-tisíc v roku 2009.

Zdroj: archív

Korupcia môže siahať vyššie

Weis pritom podľa Petkovej peniaze daroval pár mesiacov po vzniku strany, teda v čase keď jej finančne pomáhali najmä jej terajší vysokí predstavitelia. Jeden z nich je Lázslo Szolymos, ktorý je ministrom životného prostredia. Práve tento rezort má v kompetencii aj odbor na okresom úrade, ktorý lieta v tejto korupčnej afére.

Tomáš Weis Zdroj: FB/T.W.

Obvinená úradníčka navyše prišla na toto oddelenie v čase jeho ministrovania. „Minister životného prostredia by mal jasne vysvetliť personálne nominácie na týchto úradoch, lebo táto nová informácia posilňuje podozrenie, že celá korupčná mašinéria mohla mať krytie aj vyššie," povedala Petková.

Ministerstvo sa od kauzy dištancuje

Ministerstvo životného prostredia sa dištancuje od konania zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Bratislave, ktorí sú obvinení z korupcie. Ako pripomína odbor komunikácie MŽP, s príslušným odborom ministerstvo komunikuje len na úrovni metodického a odborného usmerňovania či odborných konzultácií.

„Na vydávanie rozhodnutí Okresného úradu Bratislava nemá rezort životného prostredia žiadny vplyv,“ vyhlásil Slavomír Held z odboru komunikácie MŽP, pričom zdôraznil, že rezort vždy stál na strane zákona a zákonných postupov. Zároveň dodal, že ktokoľvek porušuje zákon, musí niesť za svoje konanie aj zodpovednosť.

Envirorezort podľa Helda preto odmieta zaťahovanie predstaviteľov rezortu do konania osôb podozrivých z trestnej činnosti. „Čo sa týka vzťahu vedúcej odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Bratislava k ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi, považuje envirorezort za potrebné zdôrazniť, že ju minister predtým, ako sa stala vedúcou daného odboru, nepoznal. Prišiel s ňou do pracovného kontaktu až potom, ako sa stala vedúcou, a to rovnakým spôsobom, akým prišiel do kontaktu s ďalšími vedúcimi odborov starostlivosti o životné prostredie,“ dodal.

Skládky odpadu

Zdá sa však, že kauza má aj iné pozadie. Štátnych zamestnancov od začiatku vyšetroval aj elitný policajt Ján Majo, ktorý bol obvinený z príjimania úplatku v kauze firmy Vassal Eko. Spolu s ním obvinili aj ďalšie policajta a predstaviteľov Vassalu Michala Kováča, ktorý je momentálne vo väzbe a Martina Andrejčáka.

Michal Grebeči, Michal Kováč a šéf OLO Branislav Cimermman Zdroj: FB/Bratislava bez odpadu

Majo mal podľa obvinení brať úplatky v podobe dovoleniek, televízora a peňazí. S Andrejčákom a Kováčom mal tráviť spoločné dovolenky, ktoré dokazujú aj fotografie. O ďalšom mužovi, ktorý bol z mnohých fotiek odstránený, sa však nehovorí. Ide o Michala Grebečiho, šéfa konkurenčného zberného dvora Abask Recycling, ktorý figuruje v kauze čiernych skládok. Nachádza sa v Jabĺčkovom sade pri Ivanke pri Dunaji.

Bývalý elitný policajt Ján Majo na súde Zdroj: Martin Bublavý ​

Grebeči je sám vyšetrovaný pre úplatky a práve on mal vytiahnuť fotografie, na ktorých sa Majo nachádza s Kováčom a Andrejčákom. Ide totiž o bývalého spolupracovníka a kamaráta Michala Kováča. Majo Grebečiho vyšetroval a na súde sa obhajoval tým, že ide o pomstu, pretože sám Grebeči je trestne stíhaný.

Michal Grebeči z Abask Recycling a Michal Kováč z Vassal Eko boli kedysi priatelia a spolupracovníci. Zdroj: archív

"Viete, čo si mám myslieť o tom, keď jeden prokurátor má chce dostať za každú cenu do väzby a potom nakoniec sám prizná, že nie sú ani dôvody na vyšetrovanie, keď zistia, že už nie som policajt? Nesúvisí to náhodou s tým, že som išiel tvrdo po týchto zločincoch?" povedal pre Topky Majo, ktorý naznačil, že išlo o politickú objednávku. Krátko na to, ako odišiel z polície, jeho kolegovia spustili operáciu, na ktorej pracoval 2 roky.

Konkurenčný boj

Podľa našich informácií má ísť o konkurenčný boj. Okrem toho, materiál zo zberného dvora Abask Recycling má byť použitý na výstavbu rýchlostnej cesty R7 a obchvatu Bratislavy. Práve práce na R7 v poslednej dobe vyvolávajú veľký rozruch. Objavili sa totiž informácie, že na stavbu sa má dovážať kontaminovaný materiál.