VIDEO Zvrat v kauze nelegálnych skládok v Bratislave: Za všetkým je vojna odpadkových bossov

BRATISLAVA - Michal Kováč, konateľ firmy Vassal Eko ostáva vo väzbe. Spolu s ním aj policajt z druhého bratislavského obvodu Martinom Samuelom. Rozhodol o tom na neverejnom pojednávaní Najvyšší súd vo štvrtok okolo obeda. Neskôr sa konalo verejné pojednávanie, na ktorom sa rozhodovalo o vzatí do väzby Martina Andrejčáka a policajta Jána Maja, ktorí sú obvinení v rovnakej trestnej veci. Všetko má mať na svedomí ďalší odpadkový boss z firmy Abask recycling Michal Grebeči, ktorý je tiež trestne stíhaný.

Kedysi boli priatelia a spolupracovníci, dnes vedú vojnu na súdoch. Michal Kováč, konateľ firmy Vassal EKO si poriadne zavaril. Minulý týždeň bol obvinený z úplatkárstva a vzatý do väzby. Spolu s enviropolicajtom Martinom Samuelom trávil dovolenky, na ktoré vzal aj svojho spolupracovníka Martina Andrejčáka. Obvinený z korupcie je aj ďalší policajt Ján Majo.

Najvyšší súd rozhodol, že Kováč so Samuelom ostanú vo väzbe. Existuje obava, že by mohli ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti. Andrejčák s Majom sú stíhaní na slobode.

Vojna odpadkových bossov

Podľa všetkého Kováča natrel jeho bývalý spolupracovník a kamarát Michal Grebeči. Ten je šéfom konkurenčnej skládky odpadu, ktorá tiež figuruje v škandále nelegálnych skládok. Fotografiu, na ktorej je Kováč a Andrejčák na dovolenke spolu s enviropolicajtom, mal vytiahnuť práve on. Policajti mali príjimať úplatky aj v podobe televízora, či hotovosti. Na súde to ale Majo poprel, dokonca tvrdil, že Grebeči je trestné stíhaný a práve on ho vyšetroval.

Na luxusnej jachte si spolu užívali Michal Grebeči, Michal Kováč a šéf mestskej firmy OLO Branislav Cimerman. Zdroj: FB/Bratislava bez odpadu

Ani Grebeči však nie je čistý ako ľalia. Na jednej fotografii je totiž spolu s Kováčom a šéfom mestskej firmy OLO, Branislavom Cimermanom, na luxusnej jachte. OLO má zmluvu s Vassalom a mnohí ich upodozrievajú, že sa na nelegálnu skládku v blízkosti recyklačného dvora vyváža komunálny odpad. Kopec totiž počas niekoľkých rokov narástol do obrovských rozmerov, nad ním lietajú čajky a šíri sa z neho neuveriteľný zápach.

MArtin Andrejčák na súde Zdroj: Martin Bublavý

Zdroj: Martin Bublavý

Grebeči je tiež trestne stíhaný a v jabĺčkovom sade bola niekoľkokrát policajná razia. Práve policajt Majo mal Grebečiho vyšetrovať. "Hlavný svedok je trestne stíhaný a ja som viedol vyšetrovanie," povedal Majo na Najvyššom súde s tým, že ostatných svedkov nepozná. Zdá sa teda, že prípad nie je taký jednoznačný, ako sa zdá a odpadkoví bossovia vedú proti sebe vojnu. Zatiaľ je to 1:0 pre Abask recycling.