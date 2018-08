Zvrat v kauze odpadkových bossov: Policajt mal brať úplatky, teraz je všetko inak

Spolu s Majom bol obvinený aj ďalší policajt, operatívec Martin Samuel. Vo väzbe skončil aj Michal Kováč, šéf Vassal Eko spolu s Martinom Andrejčákom rovnako z firmy Vassal Eko. Andrejčáka s Majom nakoniec súd nechal na slobode, Kováč so Samuelom sú stale vo väzbe.

Zdroj: Martin Bublavý

Po mesiaci však Ján Majo už obvinený nie je. S informáciou prišla nadácia Zastavme korupciu. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Jenčík vyhovel jeho sťažnosti a konštatoval, že uznesenie, ktorým ho začali stíhať, je nezákonné.

“Skutok, ktorým mu bolo vznesené obvinenie je naformulovaný veľmi vágne, nepresne a nevystihuje protiprávnosť konania Jána M.,” uviedol v rozhodnutí, ktoré má nadácia k dispozícii. Podľa pokurátora nie je jasné, akú výhodu či službu mal policajt za údajné úplatky poskytnúť. Sám Majo je presvedčený, že celá kauza aj obvinenie boli nezákonné.

Martin Andrejčák Zdroj: Martin Bublavý

"Viete, čo si mám myslieť o tom, keď jeden prokurátor má chce dostať za každú cenu do väzby a potom nakoniec sám prizná, že nie sú ani dôvody na vyšetrovanie, keď zistia, že už nie som policajt? Nesúvisí to náhodou s tým, že som išiel tvrdo po týchto zločincoch?" povedal pre Topky Majo.

Vojna odpadkových bossov

Hlavný svedok v celom prípade je totiž Michal Grebeči, ktorý je bývalým spolupracovníkom Michala Kováča a v súčasnosti prevádzkuje recyklačný dvor pri Ivanke pri Dunaji. Ide o Jabĺčkový sad, v ktorom má byť rovnako nelegálna skládka.

Michal Grebeči, Michal Kováč a šéf OLO Branislav Cimmerman Zdroj: FB/Bratislava bez odpadu

Fotografiu, na ktorej sú Kováč a Andrejčák na dovolenke spolu s environpolicajtom, mal vytiahnuť práve on. Policajti mali prijímať úplatky aj v podobe televízora, či hotovosti. Ešte v júni na súde to ale Majo poprel, dokonca tvrdil, že Grebeči je trestné stíhaný a práve on ho vyšetroval.