Mama mala odviezť synčeka (†3 mes.): Ďalšia desivá smrť neviniatka v rozhorúčenom aute

Nezodpovedná mama z amerického štátu Indiana v meste New Albany mala zaniesť svoju dcérku a synčeka do dvoch rôznych centier poskytujúcich starostlivosť o malé deti. Na chlapčeka Aidena Millera ale zabudla.

Jeho otec Aaron Turner pre wave3.com povedal, že synček bol so svojou mamou a sestrou. Žena ho mala odviezť do centra, no nestalo sa tak. Okolo pol piatej podvečer nastal neopísateľný šok. Mama sa vrátila k odparkovanému autu. "Povedala, že otvorila dvere a opýtala sa: Čo tu smrdí? Následne si všimla, že Aiden je stále na zadnom sedadle," opísal Turner. Dieťatku už, žiaľ, nebolo pomoci. Previezli ho do nemocnice Baptist Floyd, kde ho vyhlásili za mŕtve.

"Stále nechápem, ako sa to stalo," povedal zronený Turner s varovaním pre všetkých rodičov, aby nikde nezabúdali na svoje deti, pretože sú prioritou číslo jeden. Smrťou trojmesačného bábätka sa zaoberá polícia z New Albany.