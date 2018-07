FOTO Vážna nehoda v Spišskej Novej Vsi: Okolnosti incidentu, pri ktorom vrazil do detí multicar

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Hrozivá dopravná nehoda sa stala včera okolo jednej hodiny popoludní v Spišskej Novej Vsi. Do skupinky detí vrazilo auto. Tri dievčatká skončili so zraneniami v nemocnici.

Informáciu o dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili tri deti, potvrdila hovorkyňa košických policajtov Lenka Ivanová. K desivej zrážke došlo v utorok približne o 13-tej hodine v Spišskej Novej Vsi. "Podľa doterajších zistení 74-ročný vodič, ktorý smeroval s vozidlom Multicar od sídliska Tarča do centra mesta Spišská Nová Ves, pravdepodobne z dôvodu nedodržania takej vzdialenosti medzi vozidlami, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, v snahe zabrániť zrážke s pred ním stojacim vozidlom Fiat Punto, strhol vedenie svojho vozidla vpravo v smere jazdy, v dôsledku čoho vyšiel s vozidlom na chodník a narazil do skupiny detí, ktoré v tom čase prechádzali po chodníku," opísala policajná hovorkyňa.

Zdroj: polícia

Hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková informovala, že multicar vošiel na chodník a vrazil do skupinky detí z tamojšieho centra voľného času. Nehoda sa stala na Mlynskej ulici. "Na mieste zasahovali dve naše posádky zo Spišskej Novej Vsi. Dve deti utrpeli stredne ťažké poranenia, jedno je zranené ľahko. Všetky tri deti previezli na urgentný príjem do nemocnice v Spišskej Novej Vsi," uviedla hovorkyňa. "Po prvotnom ošetrení sme tri dievčatká vo veku približne desať rokov previezli s úrazmi dolných končatín do nemocnice," spresnil zastupujúci hovorca Operačného strediska záchranárov Jozef Minár.

Dievčatká po ošetrení prepustili do domáceho liečenia. Dve z nich mali utrpieť povrchové zranenia a jedna má zlomeninu v oblasti členka.

Zdroj: polícia

Vykonanou dychovou skúškou polícia u vodiča nezistila prítomnosť alkoholu a na mieste mu zadržala vodičský preukaz. "Presná príčina dopravnej nehody a bližšie informácie budú známe po jej zadokumentovaní v priebehu zajtrajšieho dňa," doplnila policajná hovorkyňa.