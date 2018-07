Totálny kolaps dopravy na diaľnici pred Trnavou: Nehoda dvoch áut, kilometrové kolóny

BRATISLAVA - Vážna dopravná nehoda sa stala krátko po deviatej hodine na diaľnici D1 v smere do Trnavy. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Diaľnica je uzavretá v dvoch jazdných pruhoch, polícia odporúča použiť obchádzkovú trasu, tvoria sa kilometrové kolóny.

Nehoda sa stala vo štvrtok ráno okolo deviatej hodiny na ceste D1 v smere z Bratislavy do Trnavy na 41. kilometri. Ako nás informovala hovorkyňa trnavských polciajtov Mária Linkešová, vodič na suzuki narazil zozadu do auta Fiat Doblo. Po silnom náraze sa suzuki prevrátilo na strechu. Do niekoľkých minút od ohlásenia zasahovali na mieste všetky záchranné zložky.

Podľa policajnej hovorkyne sa zranili tri osoby zo suzuki. "Hlásenie o nehode a troch zranených osobách sme prijali o 9:17 hodine. Dve posádky ambulancie záchrannej zdravotnej služby sú na mieste, zásah stále prebieha," potvrdil za Operačné stredisko záchranárov Jozef Minár. Na mieste zasahovali aj hasiči zo Senca a Trnavy.

Tvoria sa kolóny

Z dôvodu nehody je diaľnica ťažko prejazdná. Približne tri kilometre pred miestom zrážky sa už tvoria kolóny. Podľa Linkešovej je neprejazdný stredný a ľavý jazdný pruh. Doprava je priebežne usmerňovaná v pravom jazdon pruhu. Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a odporúča obchádzku cez výjazd z D1 pri Blatnom.