FOTO Bitka na školskom dvore počas prázdnin: Žiak skončil po potýčke s učiteľom s rozbitou tvárou

V polovici júla sa partia deviatich kamarátov vo veku 13 až 15 rokov vybrala na multifunkčné ihrisko do areálu Základnej školy na Krymskej ulici v Michalovciach. S chlapcami si išiel zahrať futbal aj 25-ročný učiteľ, ktorý pôsobí v tejto škole. Ako to pri športovom zápale býva, v súboji o loptu došlo medzi chlapcami k prirodzenému konfliktu. Ten ale prerástol do surovej agresie.

Alex podľa svojich slov upozornil najstaršieho hráča, ktorým bol spomínaný učiteľ, aby do neho prestal strkať. Nestalo sa tak. "Počas hry napadol učiteľ môjho syna tak, že mu päsťami udieral do hlavy a keď spadol na zem, do hlavy mu ešte aj kopol. Po útoku na môjho syna z miesta jednoducho odišiel. Syn už kľačal na kolenách, on mu neposkytol pomoc, ani nezavolal sanitku. Vrátil sa až po desiatich minútach povedal ´prepáč´ a odišiel," opísala situáciu Alexova mama, ktorá je zástupkyňou riaditeľa tejto školy.

Alex skončil na ošetrení v nemocnici, kam ho priviezol otec. Podľa lekárskej správy utrpel tržnú ranu v oblasti pravého oka a tržnú ranu na ľavej strane pier s tým, že zranenia boli spôsobené tupými údermi. Dobu liečenia stanovil lekár na 12 dní.

Rodina už podala trestné oznámenie, polícia sa prípadom zaoberá. "Polícia uvedený skutok preveruje ako podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví a trestného činu výtržníctva. Vzhľadom na prebiehajúce úkony v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla hovorkyňa košických policajtov Lenka Ivanová.

Učiteľ je pedagógom školy prvý rok. "Vedel, že ide o môjho syna a maloleté deti. Napriek tomu sa pri hre s nimi nedokázal ovládnuť a na jedného z nich zaútočil. Neviem si vysvetliť, čo mohlo byť dôvodom útoku. Čokoľvek by to bolo, nemôže nastať situácia, aby pedagóg svoje správanie nezvládol a takto sa zachoval," posťažovala sa Alexova mama a zástupkyňa školy. Informáciu o incidente už oznámila aj samotnému riaditeľovi školy a rovnako zriaďovateľovi, ktorým je Okresný úrad v Košiciach.

Za zmienku stojí fakt, že s riaditeľom spomínanej základnej školy v súčasnosti prebieha proces na michalovskom súde. Obvinený je z trestného činu ublíženia na zdraví. Pred tromi rokmi na školskej športovej olympiáde žiačke, ktorej kovová guľa rozbila hlavu, neposkytol pomoc a neprivolal záchranárov.