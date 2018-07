VIDEO Zákazníčka si vypýtala vodu: Brutálna reakcia, bitka so zamestnankyňou, prsia von

Zákazníčka si v americkom McDonalde vypýtala pohár vody. Zamestnankyňa jej ho odmietla dať, pretože sódový stroj už šéf vypol. Žena sa nahnevala a do zamestnankyne hodila koktejl s táckou. Tá sa vytočila a so zákazníčkou sa okamžite pustila do surového súboja. Facky lietali hlava-nehlava, nechýbalo strkanie, ťahanie za vlasy a tričká.

Zamestnankyňa, ktorá na prvý pohľad váži viac kíl, zákazníčku nešetrila. Keď chcela ďalšia žena agresorky rozdeliť, útržila buchnát. Aj ona si tak nahnevane udrela do zákazníčky. Nevedno, čo sa so ženami nakoniec stalo a či zamestnankyňu čakal nejaký postih. Je vysoko pravdepodobné, že konflikt vyvolala zákazníčka. Zamestnankyňa na konci videa hovorí, aby si nebrala do úst jej mamu. "Moja mama nie je mŕtva, rešpektuj moju mamu" počuť v istom okamihu, aj keď nie je jasné, čo majú tie slová znamenať.

Incident je natočený na video, ktoré koluje sociálnymi sieťami. Nie je známe, kde presne v Amerike sa bitka odohrala, podľa diskutujúcich to mohlo byť v Las Vegas.

