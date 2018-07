Najvyšší súd reaguje na nesprávne informácie v kauze Pachingera, bude čeliť ďalšej obžalobe

Spomenutá predsedníčka senátu NS SR koncom marca rozhodla, že vzhľadom na zdravotný stav Pachingera mu udelila mesačný odklad nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Sudkyňa následne zrušila príkaz na dodanie do výkonu trestu do času, kým sa nerozhodne na prvostupňových súdoch o jeho žiadostiach o podmienečné prepustenie a o odklad nástupu do výkonu trestu. Pachinger do väzenia potom nenastúpil. Bol v policajnom pátraní. Od pondelka (2.7.), keď ho polícia zadržala, je však vo väzení.

Pachinger sa v pondelok dostavil na pojednávanie Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde žiadal o odvolacie konanie - podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. V minulosti okrem kauzy nebankoviek čelil na iných bratislavských súdoch konaniam za neplatenie výživného a za iný podvod. Za kauzu nebankoviek ho súdil, ako prvostupňový súd, Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Koncom marca NS SR právoplatne odsúdil okrem Pachingera aj ďalšieho spoluobžalovaného v tejto kauze Dávida Brtvu na deväťročný trest odňatia slobody.

Pachinger bude čeliť ďalšej obžalobe, pre pokračujúci zločin sprenevery

Patrik Pachinger, právoplatne odsúdený koncom marca v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia, bude čeliť ďalšej obžalobe. Informovala o tom vo svojom večernom spravodajstve televízia Markíza. Tej to potvrdili zdroje zo súdu a v utorok aj z prokuratúry.

Podľa hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka bola obžaloba podaná na Okresný súd Bratislava I. 25. júna tohto roka, a to pre pokračujúci, obzvlášť závažný zločin sprenevery státisícov eur. Predmetné skutky sa mali stať v období rokov 2010 až 2013, kedy mali Patrikovi P. zveriť viacerí poškodení za účelom ďalšieho investovania celkovú sumu 840.770 eur. Bližšie informácie k prípadu zatiaľ nie sú podľa televízie známe.

Tá zároveň uviedla, že sudca v prípade rozhodovania o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z väzenia v kauze tunelovania nebankoviek skonštatoval, že nový skutok do úvahy brať nebude, keďže platí prezumpcia neviny.