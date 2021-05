Marika Gombitová sa opäť hlási o slovo: Spolupráca so slovenským DJ-om... Toto musíte počuť!

Marika Gombitová sa opäť hlási o slovo!

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Už je to naozaj dlhý čas, čo sa fanúšikovia Mariky Gombitovej (64) naposledy dočkali nového hitu. Takéto novinky síce ikonická speváčka neplánuje, no v rámci toho, že sa chystá vydať vinylový dvojalbum autorských piesní, predsa len si pripravila niečo svieže. Speváčka sa totiž nechala na hovoriť na remix jedného zo svojich hitov, ktorý do moderného šatu obliekol DJ Robert Burian!