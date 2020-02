Na lodi Diamond Princess sa nakazilo už 542 ľudí, francúzsky minister upozornil na pandémiu

Ako dodalo ministerstvo, najnovšie prípady nákazy sa zistili z výsledkov testov, ktorým bolo podrobených 681 ľudí na palube lode. Na lodi Diamond Princess, ktorá z Jokohamy vyplávala 20. januára a vrátila sa začiatkom tohto mesiaca, sa nachádzalo 3711 ľudí z 50 krajín sveta.

V karanténe, ktorá sa skončí v stredu, je plavidlo od 4. februára. Viaceré štáty sa však rozhodli svojich občanov z lode evakuovať už skôr. Podnietil ich k tomu rýchlo stúpajúci počet nakazených. Prvou takou krajinou boli Spojené štáty, ktoré v pondelok evakuovali z lode dvoma lietadlami vyše 300 amerických pasažierov. Nákaza novým koronavírusom sa potvrdila u 14 z nich. Austrália, Kanada, Taliansko a Hongkong avizovali, že takisto plánujú evakuovať svojich občanov.

Nový francúzsky minister zdravotníctva upozornil na možnú pandémiu koronavírusu

Nový francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v utorok povedal, že v súvislosti s koronavírusom šíriacim sa z Číny hrozí, že prerastie do pandémie. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa Vérana ide o pracovnú hypotézu a vierohodnú hrozbu. Francúzsko je podľa jeho slov pripravené na všetky možnosti a jeho zdravotníctvo je dostatočne odolné a vybavené.

Véran 16. februára nahradil predchádzajúcu ministerku zdravotníctva Agnes Buzynovú, pripomína Reuters. Buzynová sa v nedeľu stala novou kandidátkou vládnej strany na post primátorky Paríža. Štyria pacienti, u ktorých testy potvrdili nákazu koronavírusom, zostávajú v nemocnici vo Francúzsku. Čínsky turista, ktorý vo Francúzsku nákaze podľahol minulý týždeň, bol prvou obeťou koronavírusu v Európe.

Pandémia je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) epidémia, ktorá sa šíri na rozsiahlom území, dokonca celosvetovo, presahuje hranice krajín a zasahuje veľký počet ľudí. Šéf programu WHO pre núdzové situácie Mike Ryan v pondelok povedal, že organizácia zatiaľ v súvislosti so šírením vírusu medzi ľuďmi mimo územia Číny znaky pandémie nezaznamenala.

Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách. Čínska Národná zdravotnícka komisia v utorok oznámila, že počet úmrtí dosiahol 1868. Nákazu v Číne potvrdili u viac ako 72.000 ľudí.