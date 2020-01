MIMORIADNE Ďalší útok, Bagdad zasiahli rakety! Len sto metrov od americkej ambasády

Podľa agentúry Reuters zasiahli vládnu štvrť tri rakety, podľa agentúry AFP dve. V prísne stráženej Zelenej zóne sa nachádzajú vládne budovy, viaceré zahraničné ambasády vrátane veľvyslanectva Spojených štátov. Kto za útokom stojí, nie je v tejto chvíli jasné.

Bezpečnostný úrad irackého predsedu vlády potvrdil, že dve rakety typu Kaťuša pristáli v Bagdade v medzinárodnej zóne. Tesne pred polnocou miestneho času počuli spravodajcovia AFP v Bagdade dva hlasné výbuchy, na čo sa následne rozozvučali bezpečnostné sirény. V oblasti potvrdili silné explózie aj miestni obyvatelia. Jedna z rakiet mala podľa Irackej polície padnúť sto metrov od americkej ambasády.

In video: Siren and two missiles fell on the Green Zone in #Baghdad . #Iraq pic.twitter.com/SeOf21r079

Just heard two loud blasts followed by sirens in Baghdad. Cause still unconfirmed.