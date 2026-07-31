Tragická nehoda známeho speváka (†56): Nové detaily jeho smrti!

LOS ANGELES - Správa o tragickej smrti írskeho speváka Glena Hansarda (†56) zasiahla fanúšikov po celom svete. Krátko po nehode, pri ktorej prišiel o život, vyšli najavo nové okolnosti.
Smrť írskeho speváka a herca Glena Hansarda zasiahla fanúšikov po celom svete. Po tragédii vyšlo najavo, čo umelec robil len krátko pred osudným okamihom. Nehoda sa stala v stredu 29. júla v skorých ranných hodinách na ceste R109 Lower Road medzi ulicami Tinkers Hill a Rugged Lane. Na miesto okamžite smerovali policajti aj záchranári, ktorí sa umelca snažili zachrániť.
Napriek ich úsiliu však svojim zraneniam na mieste podľahol. Írske úrady zatiaľ okolnosti tragédie bližšie nekomentujú. Vyšetrovanie je stále v plnom prúde a polícia zatiaľ odmieta zverejniť ďalšie podrobnosti. „Keďže prípad je naďalej predmetom aktívneho policajného vyšetrovania, v tejto chvíli nebudeme poskytovať žiadne ďalšie komentáre,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku.
Krátko po zverejnení smutnej správy sa ozvali aj Hansardovi blízki prostredníctvom jeho sociálnych sietí. Fanúšikov požiadali o rešpektovanie súkromia rodiny a najbližších. „Stále sa spamätávame zo šoku, a preto v tomto náročnom období prosíme o súkromie pre Glenovu rodinu, kolegov a priateľov,“ odkázali.
Nové informácie zároveň naznačujú, čo tragédii predchádzalo. Podľa britského denníka The Sun vystupoval Glen Hansard ešte večer pred nehodou v podniku The Wren’s Nest, kde bol pravidelným hosťom utorkových hudobných večerov. Po skončení vystúpenia sa mal vydať domov, no práve počas tejto cesty prišlo k osudnej nehode.