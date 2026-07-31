Pokojná túra sa zmenila na zásah: Rakúskeho turistu v Tatrách zaskočil bodavý hmyz

Záchranári pomáhali turistovi v bezvedomí. (Zdroj: hzs)
NÍZKE TATRY - Horská záchranná služba (HZS) z oblastného strediska Nízke Tatry Juh pomáhala v piatok v popoludňajších hodinách vo Svidovskej doline 54-ročnému turistovi rakúskej národnosti, ktorého uštipol bodavý hmyz. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
„Začalo mu byť nevoľno a následne upadol do bezvedomia. Na miesto vyrazili pozemne horskí záchranári a vyslaná bola aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolu s rýchlou zdravotnou pomocou. Po príchode na miesto pacienta vyšetrili a po podanej medikamentóznej liečbe ho vrtuľník transportoval do nemocničného zariadenia,“ uviedla HZS.