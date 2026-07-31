Oski Barami terčom brutálneho výsmechu: Známa satirická televízia ho totálne znemožnila!

BRATISLAVA - Na jeho účet padali v posledných mesiacoch ostré slová, teraz prišla ďalšia rana. Influencer a moderátor Oski Barami sa stal hlavným terčom satirickej stránky Lokal TV, ktorá si z jeho spôsobu moderovania aj blízkosti k politikom urobila niekoľkominútovú paródiu.
Oski Barami patrí v súčasnosti medzi najvýraznejšie tváre slovenskej internetovej scény. Do povedomia verejnosti sa dostal najprv videami a rozhovormi s účastníkmi reality šou. Postupne však svoj formát rozšíril a dnes vo svojich reláciách spovedá politikov, športovcov, hudobníkov aj známe osobnosti slovenského šoubiznisu. Práve vďaka tomuto konceptu si vybudoval mimoriadne silnú fanúšikovskú základňu.
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Pred jeho kamerou sa vystriedali Robert Kaliňák, Tomáš Taraba, Martina Šimkovičová, Matúš Šutaj Eštok, Michal Šimečka, Andrej Kiska, Boris Kollár, Branislav Gröhling či Jana Bittó Cigániková. Jeho videá pravidelne dosahujú státisícové pozretia a oslovujú najmä mladšie publikum. S rastúcou popularitou však prišla aj vlna kritiky. Tentoraz si z neho uťahujú tvorcovia satirickej stránky Lokal TV. Video otvára absurdná scéna z ordinácie.
Animovaný minister prichádza za lekárom s kurióznym problémom – po návrate zo služobnej cesty sa podľa vlastných slov nevie „vys*ať“. Lekár mu následne oznámi, že trpí vzácnou diagnózou Excrementum stagnans, ktorú verejnosť pozná pod prezývkou „Trosky Bambavý“. Ide o zjavný odkaz na meno Oski Barami. Nasleduje znelka fiktívnej televíznej relácie, v ktorej vystupuje kreslený moderátor Trosky Bambavý.
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