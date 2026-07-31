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Oski Barami terčom brutálneho výsmechu: Známa satirická televízia ho totálne znemožnila!

Oski Barami na premiére muzikálu Rómeo a Júlia Zobraziť galériu (2)
Oski Barami na premiére muzikálu Rómeo a Júlia (Zdroj: Ján Zemiar)
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BRATISLAVA - Na jeho účet padali v posledných mesiacoch ostré slová, teraz prišla ďalšia rana. Influencer a moderátor Oski Barami sa stal hlavným terčom satirickej stránky Lokal TV, ktorá si z jeho spôsobu moderovania aj blízkosti k politikom urobila niekoľkominútovú paródiu.

Oski Barami patrí v súčasnosti medzi najvýraznejšie tváre slovenskej internetovej scény. Do povedomia verejnosti sa dostal najprv videami a rozhovormi s účastníkmi reality šou. Postupne však svoj formát rozšíril a dnes vo svojich reláciách spovedá politikov, športovcov, hudobníkov aj známe osobnosti slovenského šoubiznisu. Práve vďaka tomuto konceptu si vybudoval mimoriadne silnú fanúšikovskú základňu.

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Pred jeho kamerou sa vystriedali Robert Kaliňák, Tomáš Taraba, Martina Šimkovičová, Matúš Šutaj Eštok, Michal Šimečka, Andrej Kiska, Boris Kollár, Branislav Gröhling či Jana Bittó Cigániková. Jeho videá pravidelne dosahujú státisícové pozretia a oslovujú najmä mladšie publikum. S rastúcou popularitou však prišla aj vlna kritiky. Tentoraz si z neho uťahujú tvorcovia satirickej stránky Lokal TV. Video otvára absurdná scéna z ordinácie.

Animovaný minister prichádza za lekárom s kurióznym problémom – po návrate zo služobnej cesty sa podľa vlastných slov nevie „vys*ať“. Lekár mu následne oznámi, že trpí vzácnou diagnózou Excrementum stagnans, ktorú verejnosť pozná pod prezývkou „Trosky Bambavý“. Ide o zjavný odkaz na meno Oski Barami. Nasleduje znelka fiktívnej televíznej relácie, v ktorej vystupuje kreslený moderátor Trosky Bambavý.

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Paródia si robí žarty najmä z jeho štýlu vedenia rozhovorov. Animovaná postava hosťovi neustále kladie ďalšie otázky a opakovane používa známu vetu: „Víš čo myslím…“. Humor pokračuje aj v závere videa. Lekár politikovi vysvetľuje, že ide o zvláštneho parazita, ktorý brzdí stolicu tým, že jej neprestajne kladie ďalšie a ďalšie otázky. Keď sa pacient opýta, ako sa tejto nepríjemnosti zbaviť, dozvie sa, že jediným riešením je, aby si parazit našiel nového hostiteľa – ideálne ešte známejšieho politika.

Viac o téme: Oski BaramiLokalTV
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