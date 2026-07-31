Katka Brychtová s dcérou v Bratislave: Zladené outfity a vzácne chvíle s vnúčatami z Kanady

BRATISLAVA - Moderátorka Katka Brychtová prežíva krásne rodinné obdobie. Jej dcéra, ktorá žije s rodinou v Kanade, pricestovala na Slovensko a spoločne si užívajú spoločné chvíle. Nechýbali ani prechádzky po Bratislave či návšteva nákupného centra.
Katka Brychtová si naplno vychutnáva čas so svojou dcérou Katkou, ktorá so svojimi tromi deťmi a manželom Tanzeelom Ahmedom žije v Kanade. Hoci moderátorka pravidelne cestuje za vnúčatami do zahraničia, tentoraz sa mohli stretnúť na Slovensku.
Naše objektívy ich zachytili počas prechádzky a návštevy nákupného centra v Bratislave. Obe dámy zladili svoje outfity do dlhých tmavých letných šiat a pôsobili veľmi uvoľnene. Katkina dcéra niesla na rukách svojho najmladšieho synčeka, ktorého chránila ľahkou bielou dekou. Brychtová medzitým tlačila kočík, v ktorom mala uloženú nákupnú tašku, ďalšiu niesla v ruke.
Najmladší vnuk moderátorky prišiel na svet na jar minulého roka. Katka sa už viackrát netajila tým, že si úlohu starej mamy naplno užíva. Za dcérou a jej rodinou pravidelne cestuje do Kanady, kde sa snaží tráviť čo najviac času aj s ostatnými vnúčatami. „Bola som tam asi deväť dní a veľmi som si to užila...“ s radosťou zvestovala moderátorka krátko po národení najmladšieho vnuka.
Úsmevne pritom poznamenala, že staršie dve vnúčatá medzi sebou hovoria najmä po anglicky, a preto by im podľa nej prospela aj slovenčina. Okrem dcéry má Katka Brychtová aj syna Jakuba, ktorý žije v Prahe. Vyštudoval filmovú produkciu a pracuje v postprodukčnej spoločnosti. Hoci moderátorka od neho zatiaľ vnúčatá nemá, sama už v minulosti s úsmevom naznačila, že možno sa aj v tejto časti rodiny raz dočká ďalších radostných správ.
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