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Hrozná nehoda autobusu: Zrútil sa do ROKLINY, mŕtvych rátajú na desiatky

Autobus plný cestujúcich sa zrútil do rokliny.
Autobus plný cestujúcich sa zrútil do rokliny. (Zdroj: facebook/Canal Algérie )
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ČTK

ALŽÍR - Najmenej 20 ľudí zahynulo, keď sa v Alžírsku zrútil do rokliny autobus. Ďalších 38 osôb je zranených. Počet obetí ale ešte nemusí byť konečný, uviedla s odvolaním sa na civilnú ochranu agentúra AFP. Nehoda sa stala ráno v oblasti Búmirdís asi 50 kilometrov od hlavného mesta Alžíru.

Na mieste nehody stále zasahujú záchranári, uvádzajú miestne médiá. Podľa civilnej ochrany sú zranení prevážaní do okolitých nemocníc za pomoci najmenej 11 sanitiek.

Časť z nich zamierila do nemocnice v pobrežnom meste Búmirdís, ktorú podľa alžírskej televízie Ennahar TV navštívil premiér Sífí Ghrajb.

 

 

Viac o téme: ObeteRoklinaAlžírskoAutobus
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