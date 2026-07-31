OBROVSKÁ dopravná nehoda: Auto na mýtnej kontrole VYHODILO do vzduchu, následne narazilo do STRECHY! Vodič neprežil

CAMPINAS – Koncom uplynulého víkendu sa odohrala v Brazílii hrozivá dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol jeden ľudský život. Vodič chcel zrejme v plnej rýchlosti prejsť cez mýtnu kontrolu, ale namiesto toho letel aj s autom do vzduchu.
Tragédia sa odohrala v nedeľu 26. júla o 9:50 miestneho času. Vodičom osobného automobilu Fiat Punto (2011) bol len 24-ročný Daniel Carlos Santos de Oliveira. V plnej rýchlosti vrazil do betónovej konštrukcie kontroly mýta na diaľnici guvernéra Adhemara Pereiru de Barrosa (SP-340) pri meste Campinas. Informuje o tom g1 Globo.
Auto následne letelo aj s ním za volantom do výšky zhruba 6 metrov. Nevydržala to ani časť strechy, ktorú automobil doslova zdemoloval. Vo vozidle bola v čase havárie len jedna osoba.
Vodič zomrel po prevoze do nemocnice
Daniela ešte stihli z miesta nehody previezť do nemocnice v Jaguariúne. Jeho stav bol veľmi vážny. Po niekoľkých hodinách podľahol. Nehoda sa už vyšetruje nebezpečné riadenie motorového vozidla bez úmyslu zabiť. Policajti do dnešných hodín nepotvrdili ani nevyvrátili, či bol vodič pod vplyvom alkoholu, alebo iných psychotropných látok.
Všetko zachytila kamera
Podľa záberu z bezpečnostnej kamery narazilo vozidlo Fiat do kontrolného stanovištia rýchlosťou 123 km/h. Následne vpálilo do betónovej konštrukcie, ktorá oddeľovala jednotlivé jazdné pruhy a vymrštilo ho do výšky. Vo vzduchu ešte vozidlo narazilo do plechovej strechy a po dopade na zem sa prevrátilo.
Padajúca časť strechy zasiahla dve vedľajšie kabíny (16. a 18.) a dve vozidlá, ktoré stáli v rade na zaplatenie. V tom čase v nich sedelo sedem ľudí. Nikto sa našťastie nezranil. Jedna zo zamestnankýň mýtnej kontroly počas výpovede na polícii uviedla, že vodič sa pred nárazom vôbec nesnažil zabrzdiť.
Predmety, ktore našli policajti vo vraku
Polícia našla vo vraku vozidla zapaľovač, štyri cigarety, fľašu od rumu, termosku a prázdnu plechovku od piva a plastovú skúmavku, aké sa používajú v profesionálnych laboratóriách. Miesto činu preskúmali aj forenzní experti. Deň po nehode bola mýtna kontrola v prevádzke, no štyri búdky zostali zatvorené.