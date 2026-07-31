Migranti z Ceuty sa zatiaľ do Európy netlačia: Predstavitelia však žiadajú ich okamžité vrátenie

BRUSEL - Zo španielskej Ceuty na severe Afriky doteraz žiadni migranti nepokračovali cez Stredozemné more na európsku pevninu, oznámil v piatok eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner. Informuje správa agentúry AFP.
„Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny ďalší pohyb z Ceuty smerom na pevninské Španielsko ani do iných členských štátov,“ uviedol eurokomisár. Pripomenul, že podľa Schengenského hraničného kódexu sa na Ceutu a Melillu vzťahujú osobitné pravidlá a pri odchode z týchto území naďalej platia hraničné kontroly.
Brunner upozornil, že Maroko je zaradené na únijný zoznam bezpečných krajín pôvodu. Z technického hľadiska je preto nepravdepodobné, aby marockí štátni príslušníci spĺňali podmienky na udelenie medzinárodnej ochrany, upozornil Jorge Liboreiro zo stanice Euronews. „Musia byť rýchlo spracovaní a vrátení,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ EÚ.
Eurokomisár už vo štvrtok vyjadril ochotu EÚ pomôcť Španielsku prostredníctvom dodatočnej finančnej pomoci, technickej podpory a operačných kapacít vrátane Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Frontex podľa DPA uviedol, že španielska vláda ho zatiaľ nepožiadala o pomoc. „Frontex môže podporiť členský štát, ale iba na základe jeho žiadosti,“ uviedla agentúra.
Príslušníci Frontexu v súčasnosti podľa vyhlásenia podporujú španielske úrady výlučne v námornom prístave v Ceute. Pri riešení incidentov v pohraničnej oblasti Tarajal sa nepodieľali, keďže táto oblasť nepatrí do operačného priestoru agentúry.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas. Situáciu označil za neudržateľnú. Späť do Maroka sa podľa španielskeho ministerstva vnútra už vrátilo viac než 37.500 ľudí. Pri pokuse dostať sa do Ceuty zahynulo najmenej 43 ľudí, informovala španielska tlačová agentúra EFE.