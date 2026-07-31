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Udrel ženu a odišiel akoby nič! Brutálny útok z bratislavskej MHD má pokračovanie: Polícia zverejnila FOTKY!

Polícia pátra po mužovi, ktorý sa nachádzal v autobuse, kde došlo k útoku na 24-ročnú ženu Zobraziť galériu (3)
Polícia pátra po mužovi, ktorý sa nachádzal v autobuse, kde došlo k útoku na 24-ročnú ženu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi

BRATISLAVA - Poobedie pondelka 27. júla poznačila hrozná udalosť z prostredia jedného z vyťažených spojov MHD v Bratislave. Muž tam podľa našich informácií udrel len 24-ročnú ženu do tváre, ktorú potom museli previesť do nemocnice. Lieči sa už doma, no po mužovi stále pátrajú. Do prípadu sa už oprela aj polícia cez svoju stránku a zverejnila fotografie, ktoré by mohli celý incident objasniť.

O pondelňajšom útoku v autobuse sme vás exkluzívne informovali v tomto článku. Muž sa presúval autobusom 39 pravdepodobne okolo 15:00 hodiny, kedy mal naskočiť do vozidla. Jeho čudné správanie bolo zjavné aj ľuďom naokolo, keďže sa podľa našich informácií rozprával sám so sebou. Potom prišlo k útoku na mladú ženu. Podobný sled udalostí teraz prezentuje aj polícia.

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Útok videli aj ďalší cestujúci

"Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II vyšetrujú okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví, k spáchaniu ktorého došlo v pondelok (27.07.2026). Počas zastavenia autobusu MHD č. 39 na zastávke Sabinovská, na Trnavskej ceste v smere do mesta, nastúpil cez zadné dvere neznámy muž, ktorý pristúpil k sediacej žene a bezdôvodne ju fyzicky napadol úderom päsťou do oblasti tváre. V autobuse, v ktorom sa v tom čase nachádzali ďalší cestujúci, prešiel k ďalším dverám, vystúpil a odišiel na neznáme miesto," napísali k prípadu policajti a zverejnili zábery z vnútornej bezpečnostnej kamery vozidla.

Udrel ženu a odišiel
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 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Na miesto dorazili zdravotníci

"Žena týmto konaním utrpela zranenia vyžadujúce si ošetrenie privolanou záchrannou pomocou," doplnila polícia.

Udrel ženu a odišiel
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V tejto súvislosti orgány obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách, ktorý by svojimi informáciami mohol prispieť k objasneniu tohto skutku. "V prípade ak disponujete informáciami k jeho totožnosti, prípadne takými ktoré by pomohli pri objasňovaní tohto skutku, oznámte nám ich na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na FB Polícia SR - Bratislavský kraj," dodala polícia.

 
 
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