Slovensko sa varí, cez víkend príde ďalšia nepríjemná ZMENA: Hrozia BÚRKY, TU sa treba mať na pozore!

BRATISLAVA - Modely predpovedí počasia naznačujú, že nás na Slovensku čaká počas víkendu zmena. Popri extrémnych horúčavách, ktoré sa naplno rozbehli už vo štvrtok, sa u nás môže objaviť aj ďalší nebezpečný jav. Slovensku totiž opäť hrozia búrky.
Vo štvrtok teploty v najteplejších regiónoch Slovenska vystúpili až k +38 °C a v nasledujúcich dňoch môžu ešte o stupeň či dva stúpnuť. Meteorológovia nevylučujú, že maximá sa priblížia k hranici +39 až +40 °C. Vydané sú všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najteplejšie má byť opäť na západe a niektorých južných okresoch. Výstrahy tretieho stupňa platia pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja a okres Veľký Krtíš. Varovania pred horúčavami platia počas celého víkendu.
Tento trend sa však v sobotu na niektorých častiach Slovenska preruší, pretože sa k nášmu územiu začne približovať studený front, píše portál iMeteo.sk.
Studený front prinesie búrky najmä v okolí Slovenska
Nad strednou Európou sa v najbližších dňoch bude vlniť výrazný studený front. Už v piatok vyvolá silnú búrkovú aktivitu nad Alpami, Nemeckom a Českom, pričom v noci z piatka na sobotu sa búrky presunú aj nad Poľsko.
Počas soboty sa táto vlna búrok dostane bližšie k Slovensku. Najintenzívnejšie prejavy sa podľa iMeteo očakávajú u našich západných susedov, no ojedinele sa búrky môžu vyskytnúť aj u nás, najmä na severozápade. Studený front sa však bude tesne pred naším územím rozpadať, takže búrky by nemali byť také silné ako v Česku.
Nedeľa prinesie výraznejšiu búrkovú aktivitu
V sobotu bude na severozápade Slovenska o niečo chladnejšie a pribudne viac oblačnosti. Popoludní sa môžu objaviť prehánky či slabšie búrky. Výraznejšia zmena však príde v nedeľu — počas popoludnia sa očakáva aktívnejšia tvorba búrok, najmä v severnej polovici krajiny a v horských oblastiach stredného Slovenska.
Meteorológovia odporúčajú počas nedele sledovať aktuálny vývoj počasia a byť pripravení na rýchle zmeny. Od pondelka by mala búrková činnosť opäť ustúpiť a Slovensko čaká ďalšia vlna vysokých teplôt.