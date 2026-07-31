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Štáty EÚ sa po návale migrantov rýchlo mobilizujú: Chcú dočasne vylúčiť Španielsko zo Schengenu

Migranti sa pokúšajú dostať z Maroka do španielskej enklávy Ceuta aktualizované
Migranti sa pokúšajú dostať z Maroka do španielskej enklávy Ceuta (Zdroj: TASR/AP/Antonio Sempere)
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TASR

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že zábery desaťtisícov migrantov z Maroka v španielskej Ceute sú „neprijateľné“. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Maroko, aby ich okamžite prijalo späť. Španielsko podporili aj Francúzsko a Británia.

„Nemôžeme dovoliť, aby ktokoľvek prišiel do našej Únie bez toho, aby dodržiaval naše pravidlá. Nebezpečné prechody hraníc sa musia okamžite zastaviť. Siete pašerákov sa musia rozobrať. Návraty musia byť rýchle, ako to umožňujú naše pravidlá,“ napísala von der Leyenová na sieti X.

Eurokomisára pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusa Brunnera a eurokomisárku pre Stredomorie Dubravku Šuicovú podľa svojich slov poverila, aby kontrolovali situáciu. Brunner spolupracuje so Španielskom a Šuicová je v kontakte s Marokom.

Merz vo vyhlásení „privítal zámer Španielska nevpustiť migrantov na európsky kontinent“, pretože ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je kľúčová pre boj proti nelegálnej migrácii. „Jednoznačne očakávam, že všetky členské štáty EÚ túto povinnosť splnia,“ dodal. Španielsko podľa neho chce a musí túto situáciou čo najskôr dostať pod kontrolu. Francúzsko je podľa prezidenta Emmanuela Macrona pripravené pomôcť Španielsku zvládnuť prílev migrantov so severného Maroka. Zároveň nariadil posilniť kontroly na hraniciach so Španielskom.

Britský premiér Andy Burnham oznámil, že jeho vláda navrhla pomoc Španielsku pri zvládaní záležitosti, ktorá sa podľa neho „v prvom rade týka španielskej vlády, ale je dôvodom na obavy“. Do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike nelegálne preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok jeho starosta Jesús Vivas, ktorý situáciu označil za neudržateľnú. Ceuta nie je v rámci Španielska ani samostatným autonómnym spoločenstvom, ani súčasťou niektorej španielskej provincie, má špecifický štatút autonómneho mesta (Ciudad Autónoma).

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok vyhlásil, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“, za čo ho španielsky rezortný partner José Manuel Albares kritizoval. Podobnú myšlienku vyslovila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru v piatok podporila fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová a podporila ju aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. EÚ podľa jej slov musí „okamžite prijať všetky potrebné opatrenia a zvážiť všetky možnosti vrátane prerušenie schengenskej spolupráce“. Tvrdí, že nekontrolovaná migrácia predstavuje hrozbu pre Európu a Dánsko.

Babiš: Situácia v Ceute je škandál, schengen treba pre Španielsko ihneď uzavrieť

Schengenský priestor by sa mal podľa českého premiéra Andreja Babiša pre Španielsko okamžite uzavrieť. Situáciu po preniknutí desiatok tisíc migrantov do Ceuty považuje za škandál, ktorý spôsobila španielska vláda. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka na piatkovej tlačovej konferencii síce označil aktuálnu situáciu za zložitú, Španielsko by však zo schengenu nevylučoval.

Babiš kritizoval španielsku vládu za to, že umožnila legálny pobyt tým migrantom, ktorí boli v krajine pred 1. januárom tohto roka a mali čistý register trestov. Podľa českého premiéra sa opakuje história z roku 2015, keď pravidlá uvoľnila nemecká vláda. Ak by sa situácia opakovala aj v ďalších krajinách, schengen sa podľa neho rozpadne.

„Je to len potvrdenie toho, že niektorí európski politici kašlú na to, čo sa stane, keď toto urobia, ale ohrozujú ďalšie štáty. Nás sa to netýka, pretože my sme sa jasne vymedzili proti migrácii. Prijali sme zákony, tvrdo budeme postihovať ilegálnu migráciu, takže nám to nehrozí,“ dodal Babiš.

Šéf českej diplomacie Macinka tak razantný postoj nemá. „Ja by som nebol tak kategorický a nevylučoval Španielsko zo schengenu, ale očakávam, že sa k tomu nejako postavia. Môžem k tomu povedať len to, že dostávame za pravdu my, ktorí sme dlho problém masovej migrácie kritizovali a kritizovali sme tých, ktorí tento problém podceňovali alebo ho nechceli vidieť. Je to zásadný problém. Masová migrácia do Európy je veľký problém, je to veľké ohrozenie vnútornej bezpečnosti jednotlivých krajín. Je potrebné to lepšie zvládať,“ vyhlásil Macinka.

Dodal, že títo ľudia by mali byť vrátení naspäť do Maroka. Neziskové organizácie, ktoré im pomáhajú, vytvárajú podľa neho dojem, že je po migrantoch v Európe dopyt. „Je to vážny problém, Európa by mala povedať masovej migrácii nie a tiež by mala dať najavo, že ten falošný dopyt, ktorý bol týmto migrantom vysielaný, skončil,“ podotkol šéf českej diplomacie.

Patrioti pre Európu žiadajú mimoriadne zasadnutie pre situáciu v Ceute

Europarlamentná skupina Patrioti pre Európu (PfE) požiadala predsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Robertu Metsolovú o zvolanie mimoriadneho plenárneho zasadnutia v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute na severe Afriky. Frakcia o tom informovala v piatok na sociálnej sieti X.

„Vzhľadom na závažnosť a naliehavosť situácie sa domnievame, že sú splnené podmienky na mimoriadne zvolanie Parlamentu. Európsky parlament by mal mať možnosť uskutočniť naliehavú rozpravu o vývoji situácie v Ceute a o zlyhaní migračnej politiky Európskej únie,“ napísal líder europarlamentnej skupiny Jordan Bardella v liste adresovanom Metsolovej. Bardella vyzval aj ostatné politické skupiny, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.

Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas. Situáciu označil za neudržateľnú. Späť do Maroka sa ich podľa španielskeho ministerstva vnútra už vrátilo viac než 25.000. Vzniknutú situáciu pripísali PfE migračnej politike španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorú označili za nezodpovednú. Kritizovali najmä hromadné legalizácie migrantov a odmietanie uplatňovať pravidlá Európskej únie týkajúce sa návratov neúspešných žiadateľov o azyl.

Vo vyhlásení zároveň kritizovali aj Európsku úniu, ktorá podľa nich nedokáže uznať, „že jediným spôsobom, ako zastaviť nelegálnu migráciu, je účinne chrániť vonkajšie hranice a zabrániť ľuďom v nelegálnom vstupe do našich krajín“. Aliancia Patrioti pre Európu (PfE) vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Tri zakladajúce strany boli Fidesz (Maďarsko), ANO 2011 (Česko) a FPÖ (Rakúsko). Neskôr sa k nim pridali aj Národné združenie Marine Le Penovej (Francúzsko), Liga (Taliansko), Vox (Španielsko), PVV Geerta Wildersa (Holandsko), Chega (Portugalsko), Dansk Folkeparti (Dánsko) a Vlaams Belang (Belgicko). V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu frakciu v Európskom parlamente.

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