V 93. rokoch udáva módne trendy: Joan Collins ohúrila minišatičkami bez podprsenky!

SAINT-TROPEZ – Ak si niekto myslí, že po deväťdesiatke patrí šatník len neutrálnym farbám a pohodlným kúskom, Joan Collins ho práve vyviedla z omylu. Legendárna hviezda seriálu Dynastia si užíva leto vo svojej vile na Francúzskej riviére a fanúšikom opäť ukázala, že elegancia, luxus a odvážna móda nemajú vekové hranice.
Na Instagrame zverejnila Joan Collins sériu fotografií zo Saint-Tropez, kde trávi čas s rodinou a priateľmi vrátane bývalej Bond girl Alison Papworth. Okrem slnečnej atmosféry však najväčšiu pozornosť pútali práve jej outfity, ktoré by si bez váhania obliekli aj ženy o niekoľko desaťročí mladšie.
Jedným z najvýraznejších modelov boli krátke biele šaty s prekladaným výstrihom, ktoré Collins doplnila výrazným perlovým náhrdelníkom. Nechýbali dokonale upravené kučery, sýtoružový rúž ani široký úsmev. Herečka pôsobila sebavedomo a s noblesou, ktorá ju sprevádza už celé desaťročia.
Rovnako štýlová bola aj pri bazéne. Namiesto nenápadných plaviek stavila na elegantné biele jednodielne plavky, ktoré skombinovala so slameným klobúkom a veľkými slnečnými okuliarmi. Aj pri oddychu na slnku zostala verná svojmu typickému glamour štýlu a dokázala, že elegancia sa dá nosiť aj počas horúcich letných dní.
Na ďalších záberoch zaujala romantickými bielymi šatami odhaľujúcimi ramená, ktoré doplnila výrazným fialovým kvetinovým šálom. Celý outfit pripomínal éru jej nezabudnuteľnej Alexis Carrington zo seriálu Dynastia a fanúšikovia sa zhodovali, že Joan akoby sa za posledné desaťročia vôbec nezmenila. Módni komentátori dokonca upozornili, že výber bielych modelov nápadne odkazoval na jej ikonický štýl z 80. rokov.
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