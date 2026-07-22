Bývalá ministerka kultúry kritizuje: Minsterstvo kultúry má ohrozovať naše pamiatky

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR ohrozuje ochranu a sanáciu kultúrnych pamiatok nielen rozpočtovými škrtmi v dotačných programoch a zlým manažovaním výziev, ale i rozhodnutiami, ktoré vyvolávajú otázky o objektivite prideľovania finančnej podpory. Tvrdí to bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko), pričom poukazuje na výsledky hodnotenia v žiadostiach podprogramu Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Ministerstvo reagovalo, že v rámci dotačného programu postupuje podľa vopred ohláseného harmonogramu.
Milanová si všíma konkrétne podporu pre projekt Soví dom, ktorý podľa jej informácií spomedzi 20 posudzovaných žiadostí získal druhé najnižšie hodnotenie. „Napriek tomu získal dotáciu vo výške 700.000 eur - druhú najvyššiu v celom programe,“ upozornila Milanová. Informovala zároveň, že naopak bez podpory ostali viaceré projekty, ktoré mali lepšie hodnotenie Soví dom. „Je neprípustné, aby projekty s jedným z najnižších bodových hodnotení dostávali státisícové dotácie, zatiaľ čo kvalitné a pripravené projekty v Prešove, Hlohovci či v obciach Zborov a Kláštor pod Znievom nezískali nič,“ zdôraznila.
V kontexte starostlivosti o kultúrne pamiatky opozičná politička kritizuje zníženie celkovej alokácie pre program Obnovme si svoj dom zo 14,7 milióna eur v roku 2023 na súčasných vyše 8,2 milióna eur. „Počet podporených projektov sa znížil približne na polovicu,“ upozornila Milanová. Situáciu podľa nej zhoršuje aj neskoré procesovanie a vyhodnocovanie výziev, dôsledkom čoho sa úspešní žiadatelia dostávajú k peniazom v čase, keď už nemajú na plánované projekty počas daného roka dostatok času. Kritiku smeruje Milanová aj k zníženiu alokácie z Programu Slovensko určenú na obnovu štátnych národných kultúrnych pamiatok. „Pôvodne vyrokovaných 200 miliónov eur bolo znížených na 137 miliónov eur,“ tvrdí Milanová.
Rezort kultúry v reakcii upozornil na to, že termín zverejnenia výsledkov žiadateľom vopred oznámil. „Už pri vyhlásení výziev programu Obnovme si svoj dom v januári v bode 16 jednotlivých výziev informovalo ministerstvo žiadateľov, že výsledky budú zverejnené najneskôr do 31. júla 2026. (...) V súčasnosti je hodnotenie žiadostí ukončené a prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach,“ deklarovala riaditeľka odboru komunikácie ministerstva Petra Demková.
Rezort poukázal na to, že termín vyplatenia financií úspešným žiadateľom závisí aj od priebehu uzatvárania zmlúv. „Prijímateľ má na prijatie návrhu zmluvy lehotu 20 kalendárnych dní. Následne je potrebné zabezpečiť zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a jej nadobudnutie účinnosti. Až po splnení týchto podmienok môže ministerstvo pristúpiť k vyplateniu finančných prostriedkov,“ doplnil. Ministerstvo sa vyjadrilo aj ku kritike týkajúcej sa objemu financií v programe Obnovme si svoj dom. Vysvetlilo, že pre prijaté konsolidačné opatrenia muselo pristúpiť k zníženiu rozpočtu na poskytovanie dotácií, čo sa premietlo aj do alokácie tohto programu.