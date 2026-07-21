Tom Cruise bol do slávnej speváčky blázon, ona ho odmietla: Ich nová spoločná fotka rozpútala šialenstvo!

USA - Tom Cruise si zrejme myslel, že po troch rokoch by sa ľady mohli pohnúť. Stačila však jediná spoločná fotografia so Shakirou a internet okamžite ožil. Fanúšikovia začali špekulovať o možnej romance, no zdá sa, že hollywoodsky idol zostáva tam, kde bol už v roku 2023 – vo friendzóne.
Speváčka sa s hercom stretla počas finále majstrovstiev vo futbale a na sociálnej sieti zverejnila spoločnú fotografiu s odkazom: „Pozrite sa, kto ma prišiel pozdraviť a zaželať mi veľa šťastia! Máme ťa radi.“ No a práve posledná veta však podľa mnohých fanúšikov jasne naznačila, že medzi dvojicou ide len o priateľstvo. Lenže Tom Cruise kedysi dúfal v niečo oveľa viac.
Bol do nej bezhlavo zamilovaný
Ich príbeh sa začal písať ešte v roku 2023 na Veľkej cene Formuly 1 v Miami. Cruise bol podľa viacerých zahraničných médií z kolumbijskej krásky doslova unesený. Tvrdilo sa, že medzi nimi cítil výnimočnú chémiu, poslal jej kyticu kvetov a netajil sa tým, že by ju rád spoznal bližšie. Ľuďom zo svojho okolia vraj hovoril, že už dlho necítil s niekým také spojenie. Shakira však mala na celú situáciu úplne iný pohľad.
Po bolestivom rozchode s futbalistom Gerardom Piquém sa sústredila najmä na svojich synov a nový vzťah nehľadala. Zdroje z jej okolia dokonca tvrdili, že Cruiseovi dala veľmi slušne najavo, aby s flirtovaním prestal. Nechcela ho vraj zraniť ani zosmiešniť, no romantické city z jej strany jednoducho neexistovali.
Internet rieši lásku, iní ich vzhľad
Najnovšia fotografia preto okamžite pripomenula ich starý "takmer románik". Kým jedni fanúšikovia písali, že by im to ako páru pristalo, ďalší sa pustili do ich vzhľadu. Na sociálnych sieťach sa objavili aj uštipačné komentáre, že obaja pôsobia skôr ako voskové figuríny než ako živé hollywoodske hviezdy.
Napriek všetkým špekuláciám však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa medzi nimi niečo zmenilo a Shakira zostáva pre hviezdu série Mission: Impossible stále len nesplnenou misiou.