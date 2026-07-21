Jennifer Lopez to roztočila so sestrou: Nahá vo vani sa napcháva narodeninovým koláčom!

PARÍŽ – Luxus, smiech, sesterská láska a poriadna dávka glamouru. Jennifer Lopez pustila fanúšikov do svojho súkromia a zverejnila sériu záberov zo spoločnej narodeninovej dovolenky v Európe so svojou mladšou sestrou Lyndou Lopez. Jedna fotografia však okamžite zatienila všetky ostatné – speváčka sedí vo vani plnej vody, zatiaľ čo obe sestry si pochutnávajú na narodeninovom koláči.
Jennifer Lopez, ktorá 24. júla oslávi 57. narodeniny, spojila oslavy so svojou sestrou Lyndou, ktorá mala 55 rokov už v júni. Na Instagrame preto zverejnila výstižný odkaz: „Spoločný narodeninový výlet sestier je vždy skvelý nápad. Ľúbim ťa, Lynnie! Všetko najlepšie!“ Fanúšikovia si mohli prezrieť celý album momentov z ich európskeho dobrodružstva.
Nechýbali spoločné selfie, elegantné večere, narodeninové dezerty so sviečkami, chvíle na hotelovom balkóne ani zábery z Wimbledonu, ktorý obe sestry navštívili počas svojej cesty. Najväčší rozruch však vyvolala spomínaná fotografia z kúpeľne. Jennifer sa usmieva z veľkej mramorovej vane naplnenej vodou, zatiaľ čo Lynda sedí vedľa nej na podlahe. Obe držia v rukách dezert a vychutnávajú si sladkú narodeninovú chvíľu. Nezvyčajný, uvoľnený moment fanúšikov nadchol a mnohí ho označili za jednu z najmilších fotografií, aké speváčka za posledné obdobie zverejnila.
Celý príspevok pôsobil ako mozaika letných zážitkov – od luxusných podujatí a módnych prehliadok až po úplne obyčajné sesterské momenty. Jennifer ukázala, že aj popri nabitom pracovnom programe si vie nájsť čas na rodinu a spoločne strávené chvíle, ktoré majú pre ňu očividne veľký význam. Fanúšikovia vyzdvihovali nielen silné puto medzi sestrami, ale aj to, ako Jennifer aj vo veku 56 rokov žiari energiou, eleganciou a úsmevom.
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